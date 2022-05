Stand: 12.05.2022 12:25 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: "Energie kann als Waffe genutzt werden"

Angesichts der russischen Gegensanktionen hat Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) seine Forderung bekräftigt, die Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland zügig auszubauen. Zum Auftakt der Bundestagsdebatte über einen entsprechenden Gesetzentwurf sagte er, Energie könne offensichtlich als Waffe eingesetzt werden. Daher müsse Deutschland in dieser Frage schnellstmöglich unabhängig werden. Nach den Worten Habecks ist Deutschland auf die von Russland angekündigten Gegensanktionen vorbereitet. Russland verbietet zukünftig das Anlegen von europäischen Vorratsspeichern mit russischem Gas. Unklar ist, wie ein solches Verbot durchzusetzen wäre.

Finnland will über NATO-Beitrittsantrag entscheiden

Finnlands Präsident Niinistö und Ministerpräsidentin Marin haben sich in einer gemeinsamen Erklärung für einen "unverzüglichen" NATO-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. In den nächsten Tagen soll eine Entscheidung über einen formellen Beitrittsanstrag bekannt gegeben werden. Mit dem Ukraine-Krieg hat sich die öffentliche Meinung über den NATO-Beitritt nach einer Umfrage des finnischen öffentlich-rechtlichen Senders Yle enorm verändert. Rund 76 Prozent der Finnen sind dafür, heißt es in der Umfrage. In den Jahren vor dem Krieg waren es demnach noch 25 Prozent. Auch das Nachbarland Schweden will rasch über einen möglichen NATO-Beitritt entscheiden.

Russland sieht einen mögliche NATO--Mitgliedschaft Finnlands als Bedrohung. Eine abermalige Ausweitung der NATO mache den Kontinent nicht stabiler und sicherer, sagte Kremlsprecher Peskow. Russland werde die Folgen eines Beitritts Finnlands mit Blick auf seine eigene Sicherheit analysieren.