Stand: 08.07.2022 10:03 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Eklat beim G20-Außenministertreffen

Beim Treffen der G20-Außenminister auf Bali hat der russische Außenminister Lawrow direkt nach seinem Redebeitrag den Sitzungssaal verlassen. Damit entzog er sich der anschließenden Rede seiner deutschen Kollegin Baerbock. Die Grünen-Politikerin hatte kurz nach ihrem Eintreffen auf der indonesischen Insel gesagt, sie werde in ihrer Replik auf Lawrow sehr deutliche Worte zum Ukraine-Krieg finden. Man werde diesen Bruch des internationalen Völkerrechts nicht akzeptieren, so Baerbock. Zum Auftakt des Treffens hatte die indonesische Gastgeberin Marsudi eindringlich appelliert, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden. Das Außenministertreffen gilt als diplomatisch heikel. Während die EU und die USA wegen des Ukraine-Krieges Sanktionen gegen Russland verhängt haben, halten sich G20-Staaten wie China, Indien und Südafrika mit einer Verurteilung des russischen Einmarsches in der Ukraine zurück.

Putin: Haben in Ukraine noch gar nicht richtig angefangen

Russlands Präsident Putin hat scharfe Drohungen an die Ukraine und ihre Verbündeten gerichtet. In einer Rede vor Abgeordneten sagte er, aus dem Westen sei zu hören, dass man Russland auf dem Schlachtfeld schlagen wolle. Jeder müsse aber wissen, dass sein Land in der Ukraine noch gar nicht richtig angefangen habe, so Putin. Er drohte außerdem der Ukraine, dass Friedensverhandlungen immer unrealistischer würden. Russland sei zu solchen Gesprächen bereit. Aber jene, die zu weit gingen, müssten wissen, dass es immer schwieriger werde, sich mit Moskau zu einigen.