Russland-Ukraine-Krieg: EU richtet einen Solidaritätsfonds ein Stand: 25.03.2022 06:38 Uhr Seit über einem Monat führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Die EU sagte der Ukraine Finanzhilfen zu - auch für die Zeit des Wiederaufbaus. US-Präsident Biden besucht heute mit Polen das Land, das bisher die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Die News im Überblick

Die EU-Staaten richten zur finanziellen Unterstützung der Ukraine einen Solidaritätsfonds ein. Das beschlossen die Staats- und Regierungschefs in der Nacht bei einem Gipfeltreffen in Brüssel. Durch den russischen Angriffskrieg erleide die Ukraine enorme Zerstörungen und Verluste, heißt es in einer Erklärung. Dem Land solle bei laufenden Ausgaben geholfen werden, aber auch "nach Beendigung des russischen Angriffs beim Wiederaufbau einer demokratischen Ukraine". Wie zuvor die USA erhob auch die EU offiziell gegen Russland den Vorwurf, in der Ukraine Kriegsverbrechen zu begehen.

US-Präsident Biden reist heute nach Polen

Nachdem US-Präsident Biden gestern an Gipfeltreffen der NATO, der G7 und der EU teilgenommen und den Ausschluss Russlands aus der Gruppe der G20 gefordert hatte, trifft er heute noch mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zusammen. Dann fliegt er nach Polen, das direkt an die Ukraine grenzt. Etwa 2,2 Millionen Flüchtlinge aus dem Kriegsland sind bislang nach Polen eingereist, ein Großteil ist dort geblieben. Biden will sich erst in der grenznahen Stadt Rzeszow über den humanitären Einsatz zur Versorgung der Flüchtlinge informieren. Außerdem wird er in Polen stationierte US-Soldaten treffen und kommt zu Gesprächen mit der polnischen Führung in die Hauptstadt Warschau.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie im Liveblog auf tagesschau.de.

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

