Russland-Ukraine-Krieg: EU plant weitere 500 Millionen für Waffen Stand: 21.03.2022 12:21 Uhr Während die Kämpfe in der Ukraine auch am 26. Tag des Krieges weitergehen, laufen die politischen Gespräche und Verhandlungen im Hintergrund weiter. Aktuelle News im Überblick.

Die Europäische Union wird nach den Worten von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ihre Finanzhilfe für die Ukraine zur Beschaffung von Waffen auf eine Milliarde Euro erhöhen. Ein erstes Paket über 500 Millionen Euro war Ende Februar bewilligt worden. Die EU-Außen- und Verteidigungsminister beraten heute in Brüssel über den Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Zudem gehen die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine weiter. Es gebe Anzeichen, dass Russlands Position zuletzt angemessener und realistischer geworden sei, so ein ukrainischer Präsidentenberater.

AUDIO: Sicherheitsexperte Brose: Hyperschallwaffen sind Signal an Nato (8 Min) Sicherheitsexperte Brose: Hyperschallwaffen sind Signal an Nato (8 Min)

Die Ukraine hatte in der Nacht eine Kapitulation in der umkämpften Hafenstadt Mariupol in der Nacht abgelehnt. Russland hatte die ukrainischen Streitkräfte in der Stadt zuvor aufgerufen, die Waffen niederzulegen und ihnen dafür freies Geleit versprochen. Zivilisten in den umkämpften Städten in der Ukraine soll heute indes wieder die Möglichkeit gegeben werden, die Orte über sichere Zonen zu verlassen. Die ukrainische Vizeregierungschefin Wereschtschuk gibt an, mit Russland seien acht Fluchtkorridore vereinbart worden.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

