Stand: 02.05.2022 20:29 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: EU-Vorschlag für Öl-Embargo steht kurz bevor

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet damit, dass der Vorschlag für das nächste Sanktionspaket der EU in Kürze kommen wird. Er gehe davon aus, dass die Kommission am Dienstag ein sechstes Sanktionspaket vorschlagen werde, "inklusive dem Ausstieg vom russischem Öl", sagte Habeck nach einem Treffen der für Energie zuständigen EU-Minister in Brüssel. "Wie hart die Embargo-Bedingungen definiert werden, da wird sicherlich noch ein bisschen beraten werden." Aber er gehe sicher davon aus, dass Öl auf die Liste komme, sagte Habeck. Es brauche dann noch ein paar Tage, damit die Mitgliedstaaten über den Vorschlag der Kommission abstimmen könnten. Nach Angaben von Mitgliedern der EU-Kommission will die Behörde spätestens am Mittwoch ihren Vorschlag für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen präsentieren. Ein Öl-Embargo gegen Russland hatte Habeck zuvor als "tragbar" für Deutschland bezeichnet.

Niedersachsens Energieminister Lies sagte auf NDR Info, sein Bundesland sei gut gewappnet für ein mögliches Öl-Embargo. Über die Häfen sei es gut möglich, Öl aus anderen Ländern zu importieren.

AUDIO: Olaf Lies: Niedersachsen für Öl-Embargo gut gewappnet (5 Min) Olaf Lies: Niedersachsen für Öl-Embargo gut gewappnet (5 Min)

Lambrecht: Ausbildung von ukrainischen Soldaten kein Kriegseintritt

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat bei einem Besuch in der Region Hannover einem Gutachten widersprochen, das in der Ausbildung ukrainischer Soldaten eine Gefahr sieht und Deutschland deshalb zur Kriegspartei würde. Sie teile diese Einschätzung nicht, sagte die SPD-Politikerin. Gleichzeitig betonte Lambrecht erneut, dass die Bundeswehr keine Soldatinnen und Soldaten in die Ukraine schicken wird. Regierungssprecher Hebestreit hatte zuvor ähnlich hinsichtlich des Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags reagiert, über das Medien berichtet hatten. Darin hieß es, Waffenlieferungen an sich würden völkerrechtlich nicht als Kriegseintritt gelten. Wenn es jedoch um die Ausbildung einer Konfliktpartei an solchen Waffen gehe, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen.