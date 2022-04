Russland-Ukraine-Krieg: Deutschland will Lieferung von Panzern ermöglichen Stand: 26.04.2022 09:33 Uhr Die Bundesregierung will offenbar Panzerlieferungen an die Ukraine erlauben. Russlands Außenminister Lawrow warnte angesichts der massiven Spannungen mit dem Westen vor einem Dritten Weltkrieg. Die News im Überblick.

Die Bundesregierung will die Lieferung von Panzern aus Industriebeständen an die Ukraine ermöglichen. Sie habe grünes Licht für den Export gebrauchter Flugabwehrpanzer des Typs "Gepard" an die Ukraine gegeben, hieß es aus Regierungskreisen. Dies solle im Laufe des Tages bei dem internationalen Verteidigungsministertreffen auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz öffentlich mitgeteilt werden. Medienberichten zufolge soll der Rüstungskonzern Kraus-Maffei Wegmann die "Gepard"-Flugabwehrpanzer aus früheren Bundeswehr-Beständen verkaufen dürfen. Der Konzern soll über eine mittlere zweistellige Zahl dieser Panzer verfügen.

Zudem hat der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall der Ukraine die Lieferung von 88 gebrauchten Leopard-Kampfpanzern angeboten. Das geht aus Unterlagen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Danach beinhaltet das Angebot auch die Ausbildung der Besatzung in Deutschland, Training für die Instandsetzung, Werkzeug, Ersatzteile, einen Servicestützpunkt und Munition.

Lawrow warnt vor einem Dritten Weltkrieg

Russlands Außenminister Lawrow warnte vor einem Dritten Weltkrieg. Er sagte in einem russischen Fernseh-Interview, die Gefahr sei real und dürfe nicht unterschätzt werden. Durch Waffenlieferungen an die Ukraine führe die NATO de facto einen Krieg mit Russland durch einen Stellvertreter. Einige NATO-Länder hatten zuletzt angekündigt, der Ukraine auch schwere Waffen zu liefern.

Guterres trifft Putin in Moskau

UN-Generalsekretär Guterres wird heute in Moskau erwartet. Bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin will er sich für eine Feuerpause oder einen Waffenstillstand in der Ukraine einsetzen. Außerdem dürfte es darum gehen, wie eingeschlossene Zivilisten etwa in Mariupol versorgt und in Sicherheit gebracht werden können. Nach seinen Gesprächen in Moskau reist Guterres weiter nach Kiew. Dort trifft er am Donnerstag Präsident Selenskyj. Der hatte vorab kritisiert, dass der UN-Generalsekretär zuerst nach Moskau fliegt.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Weitere Nachrichten zum Krieg in der Ukraine:

Weitere Informationen Ukraine-Berichterstattung von tagesschau.de Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de. extern

NDR Radiotipp:

Weitere Informationen Schwere Waffen für die Ukraine - tun wir uns zu schwer? Des Kanzlers vage Position zu schweren Waffen“ sorgt für heftige Diskussionen. Müssten wir entschlossener liefern? Schreiben sie uns! mehr

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Ratgeber:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 26.04.2022 | 07:00 Uhr