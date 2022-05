Stand: 04.05.2022 19:54 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Deutschland verfolgt "präzise Linie"

Hauptthema der zweitägigen Klausursitzung des Bundeskabinetts auf Schloss Meseberg in Brandenburg war der Krieg in der Ukraine. Bundeskanzler Scholz sagte am Mittwoch zum Abschluss, der russische Präsident Putin habe sich bei seinen Kriegsplänen verrechnet. Was er nun ungewollt bekommen habe, sei eine stärkere Nato und eine einige EU. Deutschland werde die Ukraine auch in Zukunft weiter mit Waffen und Ausbildung unterstützen. Es gebe eine sehr präzise Linie, die unverändert verfolgt werde.

Scholz gab zudem bekannt, dass der Zeitplan für zwei wichtige Gesetze festgelegt worden ist - dabei geht es um eine schnellere Unabhängigkeit von russischem Öl und um die Durchsetzung von EU-Sanktionen gegen Russland. Außerdem berieten die Ministerinnen und Minister über die Integration von Flüchtlingen und die weitere Entwicklung der deutschen Wirtschaft.

Wirtschaft unterstützt Öl-Embargo gegen Russland

Die deutsche Wirtschaft unterstützt die Pläne der EU-Kommission, ein Öl-Embargo gegen Russland zu verhängen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie erklärte, die Belastungen der Wirtschaft würden weiter steigen, man stehe aber hinter dem Vorstoß. Demnach lasse sich russisches Öl auf dem Weltmarkt kurzfristig ersetzen, allerdings verbunden mit zusätzlichen Kosten und logistischen Herausforderungen.

Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte zuletzt gesagt, Deutschland könne ein Öl-Embargo gegen Russland tragen, regional könne es aber stocken. Zudem werden höhere Energiepreise erwartet. Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte die Pläne der EU für ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland am Mittwoch vorgestellt.