Russland-Ukraine-Krieg: Deutschland bereit als Sicherheitsgarant Stand: 30.03.2022 19:15 Uhr Deutschland ist grundsätzlich bereit zu Sicherheitsgarantie für Ukraine - nach einem möglichen Friedensabkommen. Wirtschaftsminister Habeck aktivierte die erste Warnstufe im Notfallplan Gas. Die News im Überblick.

Der ukrainische Präsident Selenskyj habe Kanzler Scholz (SPD) in einem Telefonat die Frage nach den Sicherheitsgarantien gestellt, sagte Regierungssprecher Hebestreit. Die generelle Bereitschaft habe man signalisiert, konkrete Zusagen gebe es aber noch nicht. Klar sei aber, dass dies nur nach einem Friedensschluss des Landes mit Russland infrage komme. Man müsse sich vorher auch genau anschauen, was diese Sicherheitsgarantie beinhalte. Es bleibe dabei, dass Deutschland kein militärischer Akteur in der Auseinandersetzung werden wolle. Die Ukraine hatte am Dienstag bei Verhandlungen mit Vertretern Russlands einen Status als neutrales Land angeboten, sofern mehrere Länder für seine Sicherheit garantieren.

Erste Warnstufe des Gas-Notfallplans aktiviert

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat wegen der drohenden Verschlechterung der Versorgungslage die Frühwarnstufe des sogenannten Notfallplans Gas aktiviert. Das wurde am Mittwoch bekannt. Aktuell gebe es zwar keine Versorgungsengpässe, die Vorsorgemaßnahmen müssten aber erhöht werden, "um für den Fall einer Eskalation seitens Russlands gewappnet zu sein", sagte Habeck. Gasverbraucher sind aufgerufen, den Verbrauch so weit wie möglich zu reduzieren.

Nach Angaben von UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, sind bisher etwa zwei Millionen Kinder aus der Ukraine geflüchtet. Das sei die Hälfte der Menschen, die wegen des Krieges inzwischen das Land verlassen haben. Zudem hätten 2,5 Millionen Mädchen und Jungen innerhalb der Ukraine ihr Zuhause verlassen müssen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

