Stand: 22.08.2022 10:55 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Debatte um Entlastungspaket geht weiter

Das nächste Entlastungspaket in der Energie-Krise muss nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Habeck einen Schwerpunkt auf die Unterstützung von Geringverdienern legen. Ziel aller Maßnahmen müsse auch sein, einen sozialen Ausgleich zu schaffen und so den demokratischen Grundkonsens zu halten, sagte Habeck im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die hohen Kosten für Gas kämen auf alle zu. Aber diejenigen, die weniger verdienen, müssten stärker unterstützt werden als diejenigen, die viel verdienen, so der Grünen-Politiker. Um eine kritische Lage bei der Energieversorgung in Deutschland zu verhindern, müsse es außerdem gelingen, rund 20 Prozent weniger Gas zu verbrauchen als im vergangenen Jahr.

Opposition kritisiert Entlastungspläne

Vertreter der Opposition haben die geplanten Entlastungen in der Energie-Krise kritisiert. Die Vorsitzende der Linkenfraktion, Mohamed Ali, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die angekündigten Steuerentlastungen würden bei Menschen mit geringem Einkommen so gut wie nichts bewirken. Sie warb stattdessen für ein Wintergeld für jeden Haushalt, das sofort allen helfen würde. Der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, Helfrich, sagte auf NDR Info, es reiche nicht aus, nur die Mehrwertsteuer auf Gas zu senken. Das Gleiche müsse auch für Wärme und Strom gelten.

AUDIO: Unionspolitiker Helfrich kritisiert Entlastungspläne der Regierung (9 Min) Unionspolitiker Helfrich kritisiert Entlastungspläne der Regierung (9 Min)

Scholz und Habeck zu Beratungen in Kanada

Bundeskanzler Scholz will im Rahmen seiner Kanada-Reise heute mit Ministerpräsident Trudeau über eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit beraten. Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und die dadurch ausgelöste Energiekrise sagte Scholz nach seiner Ankunft in Montreal, Kanada verfüge über ähnliche reiche Bodenschätze wie Russland. Der Unterschied sei, dass es eine verlässliche Demokratie sei. Insbesondere beim Aufbau einer Wasserstoff-Wirtschaft wollten beide Länder künftig enger kooperieren, so der Kanzler.

Westliche Länder fordern Kontrolle von ukrainischem AKW

Deutschland, die USA, Frankreich und Großbritannien drängen auf eine rasche Inspektion des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja durch die Internationale Atomenergiebehörde. Nach Angaben eines Sprechers der Bundesregierung fordern Kanzler Scholz, US-Präsident Biden, der französische Staatspräsident Macron und der britische Premier Johnson Russland und die Ukraine auf, sich in der Umgebung des AKW militärisch zurückzuhalten. Zugleich hätten sie der Ukraine zugesichert, sie nachhaltig dabei zu unterstützen, die russische Aggression abzuwehren. Das Atomkraftwerk Saporischschja wird seit März von der russischen Armee besetzt, seit Ende Juli wurde die Anlage immer wieder beschossen.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.