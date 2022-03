Russland-Ukraine-Krieg: Debatte über Versorgung der Geflüchteten Stand: 20.03.2022 14:10 Uhr Aus der Ukraine werden auch am 25. Tag nach Kriegsausbruch Angriffe auf mehreren Städte gemeldet. In Deutschland geht unterdessen die Debatte über die Versorgung der Geflüchteten weiter. Aktuelle News im Überblick.

Der Krieg in der Ukraine hat nach Angaben der Vereinten Nationen bereits zehn Millionen Menschen in die Flucht getrieben - etwa ein Drittel davon ins Ausland. In Deutschland sind nach Angaben des Innenministeriums bisher etwa 218.000 Flüchtlinge angekommen. Da keine Grenzkontrollen stattfinden, dürfte die Zahl noch deutlich höher liegen. Laut "Bild am Sonntag" richtet sich die Regierung darauf ein, eine Million Menschen aus der Ukraine für längere Zeit in Deutschland aufzunehmen. Der Deutsche Städtetag fordert eine bessere Verteilung der Geflüchteten im Land, um einzelne Großstädte zu entlasten. Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt (Grüne) forderte in der "Bild am Sonntag" schnellere und bessere Hilfe für die nach Deutschland kommenden Ukrainer. Nötig sei eine Koordination über einen "nationalen Krisenstab im Kanzleramt", beim dem alle Fäden zusammenliefen, darunter auch die Abstimmung mit den Bundesländern. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte verstärkte Polizeipräsenz an Bahnhöfen an, um Ukrainerinnen vor Sexualstraftätern zu schützen.

Fluchtkorridore sollen wieder geöffnet werden

In den unter Beschuss stehenden Städten in der Ukraine soll die Lage den Angaben der örtlichen Behörden zufolge teilweise weiter dramatisch sein. Aus dem belagerten Mariupol konnten laut Stadtrat binnen einer Woche fast 40.000 Menschen nach Saporischschja fliehen - knapp zehn Prozent aller Einwohner. Auch heute sind in der Ukraine laut der stellvertretenden Ministerpräsidentin Wereschtschuk sieben Fluchtkorridore geplant.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie im Liveblog auf tagesschau.de.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

