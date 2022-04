Russland-Ukraine-Krieg: Debatte über Ostermärsche Stand: 16.04.2022 11:26 Uhr Wirtschaftsminister Habeck fordert von den Ostermärschen an diesem Wochenende eine klare Botschaft an Russland. Die frühere EKD-Ratsvorsitzende Käßmann sprach sich auf NDR Info gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Die Nachrichten im Überblick.

Der Vizekanzler und Grünen-Politiker Habeck appelliert an die Teilnehmenden der mehr als 130 in Deutschland geplanten Ostermärsche, bei ihren Aktionen deutlich zu machen, "dass sie sich gegen Putins Krieg richten". Wenn die Idee der Ostermärsche Frieden sei, müsse man sich klarmachen, dass es Frieden nur geben könne, wenn der russische Präsident den Angriffskrieg in der Ukraine stoppe, sagte Habeck den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er verteidigte die Waffenlieferungen an die Ukraine, die sich "in schwerer Not verteidigt" und gegen den Angriff Russlands unterstützt werden müsse. Für ihn sei "Pazifismus im Moment ein ferner Traum". In ihren Aufrufen zu den Ostermärschen verurteilen die Friedensgruppen den russischen Angriffskrieg, kritisieren aber unter anderem auch die Waffenlieferungen. "Für mich gilt, dass Zuschauen die größere Schuld ist", sagte Habeck.

Käßmann verteidigt Friedensdemonstrationen zu Ostern

Die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, verteidigte im Interview auf NDR Info die Friedensdemonstrationen zu Ostern. Es sei nicht gerecht, Menschen, die sich seit Jahrzehnten für Frieden einsetzten, vorzuwerfen, sie stünden auf der Seite Russlands. Teilnehmer als Kriegsunterstützer darzustellen, weil sie für den Frieden einträten, sei eine Verdrehung der Tatsachen. Mehr Waffenlieferungen würden auch aus ihrer Sicht nicht zu einem Ende des Krieges führen. Im Gegenteil: Er könnte sogar weiter eskalieren, so Käßmann.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de.

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 16.04.2022 | 08:00 Uhr