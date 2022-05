Stand: 08.05.2022 13:26 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Bundestagspräsidentin Bas zu Gesprächen in Kiew

Bundestagspräsidentin Bas ist heute früh mit dem Zug in Kiew eingetroffen. Bundestagsprotokollchef Brissa twitterte mehrere Fotos - unter anderem eines vom Treffen der SPD-Politikerin mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Ein Treffen gab es auch mit dem ukrainischen Regierungschef Schmyhal. Dieser schrieb anschließend auf Twitter, dass die Ukraine einen hohen Preis dafür zahle, die zivilisierte Welt zu verteidigen. Das Land zähle auf die Unterstützung Deutschlands beim Wiederaufbau und bei der Aufnahme in die Europäische Union.

Bas war vom ukrainischen Parlamentspräsidenten Stefantschuk eingeladen worden, um an den Gedenkveranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren teilzunehmen. Die Bundestagspräsidentin ist die wichtigste deutsche Politikerin, die die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs besucht. Sie bekleidet das zweithöchste Staatsamt - nach Bundespräsident Steinmeier.

Bundeskanzler Scholz (SPD) hält heute eine Fernsehansprache zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren und zum Krieg in der Ukraine. Die Ansprache soll am Abend von mehreren Sendern ausgestrahlt werden - unter anderem im Hörfunk auf NDR Info sowie im Fernsehen im Ersten um 20.20 Uhr.

Steinmeier nennt russischen Angriffskrieg einen "Epochenbruch"

Bundespräsident Steinmeier hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als "Epochenbruch" bezeichnet. Dieser Krieg sei ein Bruch mit vielem, was als selbstverständlich galt, sagte Steinmeier anlässlich des heutigen Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs bei der Eröffnung des Bundeskongresses des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Der Traum des gemeinsamen europäischen Hauses sei gescheitert und ein Albtraum an seine Stelle getreten. Russlands Präsident Putin zerstöre damit endgültig die Grundlage der europäischen Friedensordnung, gebaut aus territorialer Souveränität, freier Bündniswahl und Gewaltverzicht.