Stand: 08.05.2022 07:23 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Bundestagspräsidentin Bas in Kiew erwartet

Bundestagspräsidentin Bas wird heute in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erwartet. Dort wird die SPD-Politikerin an den Gedenkveranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren teilnehmen und politische Gespräche führen. Die Bundestagspräsidentin folgt einer Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten Stefantschuk. Bas ist die erste hochrangige Repräsentantin Deutschlands, die die Ukraine seit dem russischen Überfall besucht.

AUDIO: Bundestagspräsidentin Bas macht sich auf den Weg in die Ukraine (4 Min) Bundestagspräsidentin Bas macht sich auf den Weg in die Ukraine (4 Min)

Bundeskanzler Scholz (SPD) hält heute eine Fernsehansprache zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren und zum Krieg in der Ukraine. Die Ansprache soll am Abend von mehreren Sendern ausgestrahlt werden - im Ersten um 20.20 Uhr nach der Tagesschau.

Soforthilfe aus Deutschland für die Ukraine aufgestockt

Das Bundesentwicklungsministerium hat die humanitäre Soforthilfe für die Ukraine erhöht. Ministerin Schulze (SPD) sagte der "Bild am Sonntag", es sei wichtig, dass Deutschland die Ukraine nicht nur militärisch unterstütze, sondern auch das Leben für die Menschen erträglicher mache. Deshalb sei das Sofortprogramm für das Land von 122 Millionen auf 185 Millionen Euro aufgestockt worden. Das Geld solle eingesetzt werden, um die Trinkwasserversorgung wiederherzustellen sowie zerstörte Wohnungen, Schulen und Kindergärten wiederaufzubauen. Auch die deutschen Finanzhilfen für Moldau und Georgien wurden laut Schulze aufgestockt.