Stand: 08.07.2022 12:10 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Bundestag stimmt für NATO-Erweiterung

Der Deutsche Bundestag hat dem geplanten NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens zugestimmt. Eine Mehrheit der Abgeordneten sprach sich für ein Gesetz aus, das die Voraussetzung zur Annahme entsprechender Protokolle durch Deutschland ist. Verteidigungsministerin Lambrecht hatte in der Debatte für die Erweiterung des Bündnisses geworben. Die SPD-Politikerin sagte, damit würden Freiheit und Demokratie gestärkt. Der historische Schritt sei ein Signal an Russlands Präsident Putin.

Eklat beim G20-Außenministertreffen: Lawrow reist ab

Beim Treffen der G20-Außenminister auf Bali hat der russische Außenminister Lawrow direkt nach seinem Redebeitrag den Sitzungssaal verlassen. Damit entzog er sich der anschließenden Rede seiner deutschen Kollegin Baerbock. Die Grünen-Politikerin hatte nach ihrem Eintreffen auf der indonesischen Insel gesagt, sie werde sehr deutliche Worte zum Ukraine-Krieg finden. Man werde diesen Bruch des internationalen Völkerrechts nicht akzeptieren, so Baerbock. Lawrow warf dem Westen vor, den Übergang zu einer friedlichen Lösung des Konflikts in der Ukraine zu verhindern. Daher gebe es "wahrscheinlich mit dem Westen nichts zu besprechen". Lawrows Sprecherin sagte, er werde bilaterale Gespräche führen, sich an die Presse wenden und dann abreisen.

Zum Auftakt des G20-Treffens hatte die indonesische Gastgeberin Marsudi appelliert, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden. Das Außenministertreffen gilt als diplomatisch heikel. Während die EU und die USA wegen des Ukraine-Krieges Sanktionen gegen Russland verhängt haben, halten sich G20-Staaten wie China, Indien und Südafrika mit einer Verurteilung des russischen Einmarsches zurück.