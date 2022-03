Russland-Ukraine-Krieg: Bundesregierung will mehr Waffen liefern Stand: 23.03.2022 19:35 Uhr Deutschland wird voraussichtlich mehr Waffen an die Ukraine liefern als bislang geplant - aber keinen Einfuhrstopp für Öl und Gas aus Russland verhängen. Während die Kämpfe in der Ukraine weitergehen, kündigte die NATO eine Verstärkung ihrer Ostflanke an. Die News im Überblick.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, dass zur Abschreckung Russlands vier weitere Gefechtsverbände in Osteuropa stationiert werden sollen - in Bulgarien, Rumänien, Ungarn und der Slowakei. Er kündigte zudem weitere Waffenlieferungen für die Ukraine an. Ebenso die Bundesregierung: Das Verteidigungsministerium beantragte laut Medienberichten beim Bundessicherheitsrat, der Ukraine 2.000 weitere Panzerfäuste zu liefern. Deutschland schickt zudem nach Angaben von Außenministerin Baerbock weitere Flugabwehr-Systeme vom Typ Strela in die Ukraine. Im Bundestag sagte die Grünen-Politikerin: "Wir sind einer der größten Waffenlieferer in dieser Situation. Das ist nichts, was uns stolz macht, sondern das ist das, was wir jetzt tun müssen, um der Ukraine zu helfen."

Scholz: Energie-Einfuhr-Stopp könnte zu Rezession führen

Bundeskanzler Scholz (SPD) verteidigte im Bundestag die Haltung seiner Regierung, einerseits Waffen an die Ukraine zu liefern, andererseits aber an Energie-Importen aus Russland festzuhalten. Die Abhängigkeit von russischer Energie wolle man zwar beenden, so Scholz, "dies aber von einem Tag auf den anderen zu tun, hieße, unser Land und ganz Europa in eine Rezession zu stürzen". Hunderttausende Arbeitsplätze wären in Gefahr und ganze Industriezweige stünden auf der Kippe, sagte Scholz.

EU-Kommission erwägt Energiepreis-Deckelung

Die EU-Kommission erwägt angesichts der stark gestiegenen Energiepreise Notfallmaßnahmen für EU-Länder - unter anderem eine Deckelung der Preise sowie gemeinsame Gas-Einkäufe. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten sollen sich mit den Plänen bei ihrem Treffen am Donnerstag und Freitag befassen.

Russlands Präsident Putin kündigte an, dass "unfreundliche Länder" Gaslieferungen, die sie aus Russland beziehen, künftig in Rubel bezahlen müssen. Die russische Währung legte daraufhin im Wert gegenüber US-Dollar und Euro wieder etwas zu.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie im Liveblog auf tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: USA werfen russischen Truppen Kriegsverbrechen vor Zu der Einschätzung sei die Regierung auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen gekommen, teilte US-Außenminister Blinken mit. Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Weitere Informationen Ukraine-Krieg: Was hilft gegen die Angst? Der Krieg in der Ukraine setzt vielen Menschen zu. Welche Strategien helfen, wenn die Angst übermächtig wird? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 23.03.2022 | 14:00 Uhr