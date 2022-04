Russland-Ukraine-Krieg: Bundesregierung erhöht Rüstungshilfe Stand: 15.04.2022 22:30 Uhr Kanzler Scholz will zwei Milliarden Euro an weiteren Militärhilfen bereitstellen - deutlich mehr als eine Milliarde soll an die Ukraine gehen. Mehr als 2.800 Menschen sind aus besonders umkämpften Gebieten im Osten der Ukraine herausgebracht worden. Die Nachrichten im Überblick.

Die Bundesregierung erhöht ihre Rüstungshilfe für Partnerländer auf zwei Milliarden Euro. Die Mittel kämen überwiegend der Ukraine zugute, teilte Finanzminister Lindner am Abend auf Twitter mit. Konkret soll davon laut ARD-Hauptstadtstudio deutlich mehr als eine Milliarde Euro an das Land gehen. Die Ukrainer könnten sich damit in Abstimmung mit den USA und anderen Partnern die Waffen kaufen, die sie haben wollten.

Habeck fordert mehr Waffen für die Ukraine

Sollte die Ukraine Waffen aus Deutschland kaufen wollen, müsste dieser Export von Bundeswirtschaftsminister Habeck genehmigt werden. Dies gilt jedoch als unproblematisch, da sich Habeck bereits für eine Ausweitung von Waffenlieferungen an die Ukraine starkgemacht hat. "Wir können die Ukraine in dem Krieg nicht allein lassen. Sie kämpft auch für uns. Die Ukraine darf nicht verlieren, Putin darf nicht gewinnen", sagte der Bundeswirtschaftsminister.

Mehr als 2.800 Ukrainer in Sicherheit gebracht

Mehr als 2.800 Menschen sind aus besonders umkämpften Gebieten im Osten des Landes herausgebracht worden. Das teilte Vize-Regierungschefin Wereschtschuk auf Telegram mit. Demnach kamen rund 2.500 Flüchtlinge in der Stadt Saporischschja im Süden an. Etwa 360 stammten aus der schwer getroffenen Hafenstadt Mariupol. Nach ukrainischen Angaben sollen zuvor russische Truppen in der Nähe von Charkiw im Osten mehrere Busse beschossen haben. Von sieben Todesopfern und 27 Verletzten ist die Rede. Ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums stützte unterdessen Angaben aus Kiew, wonach das gesunkene russische Kriegsschiff "Moskwa" von ukrainischen Raketen getroffen wurde. Die russische Seite gab an, das Schiff sei gesunken, nachdem an Bord Munition detoniert sei.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

