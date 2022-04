Russland-Ukraine-Krieg: Blinken und Austin sagen 322 Millionen US-Dollar zu Stand: 24.04.2022 21:29 Uhr Zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind US-Regierungsmitglieder in die Ukraine gereist. Die News im Überblick.

Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin kamen am Abend in Kiew mit Präsident Selenskyj zu Gesprächen zusammen. Die US-Vertreter versprachen weitere Hilfen in Höhe von 322 Millionen US-Dollar.

Die russischen Armee hat ihre Angriffe im Osten der Ukraine derweil weiter verstärkt. Angesichts der katastrophalen Lage in Mariupol hat Kiew Moskau erneut Verhandlungen angeboten. Ziel sei eine sofortige Feuerpause und die Einrichtung humanitärer Korridore sowie der Abzug oder Austausch der in dem dortigen Stahlwerk eingeschlossenen Kämpfer. Heute soll ein weiterer Versuch für die Einrichtung eines Fluchtkorridors aus Mariupol unternommen werden, teilte die ukrainische Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk gestern mit.

Zivilisten flehen um Hilfe

In einem neuen Video aus dem umkämpften Stahlwerk Azovstal haben die dort eingeschlossenen Zivilisten die Weltgemeinschaft um Hilfe angefleht. "Wir wollen in unserer Stadt leben, in unserem Land. Wir haben diese Bombardierungen, die andauernden Luftangriffe auf unser Land satt. Wie lange wird das noch so weitergehen?", sagte eine Frau unter Tränen. "Ich bitte alle, bitte helft, uns zu befreien."

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

