Russland-Ukraine-Krieg: Biden wirft Putin Völkermord vor Stand: 13.04.2022 06:02 Uhr Es werde immer deutlicher, dass der Kreml-Chef Putin versuche, die Vorstellung, Ukrainer zu sein, einfach auszuradieren, sagte US-Präsident Biden. Im Kiewer Vorort Butscha sind unterdessen weitere Leichen gefunden worden. Die Nachrichten im Überblick.

US-Präsident Biden hat Russland vorgeworfen, für einen Völkermord in der Ukraine verantwortlich zu sein. Es werde immer deutlicher, dass Kreml-Chef Putin versuche, die Vorstellung, Ukrainer zu sein, einfach auszuradieren, sagte Biden. Es kämen immer mehr Beweise für die schrecklichen Dinge ans Licht, die die Russen in der Ukraine getan hätten. Letztlich müssten Juristen auf internationaler Ebene entscheiden, ob es sich um Genozid handele oder nicht, aber für ihn sehe es ganz so aus, erklärte Biden.

Weitere Leichen in Butscha entdeckt

Im Kiewer Vorort Butscha sind unterdessen weitere Leichen gefunden worden. In ukrainischen Medien berichten die Behörden von mehr als 400 Toten. So werde derzeit ein zweites Massengrab mit mehr als 50 Getöteten untersucht. In Butscha waren nach dem Abzug russischer Soldaten viele Leichen von Zivilisten entdeckt worden. Russlands Präsident Putin hat die Vorwürfe als Provokation und Falschnachricht bezeichnet. Es gebe Geheimdienstinformationen, die bewiesen, dass der Westen hinter der Operation in Butscha stecke.

Ampel-Abgeordnete besuchen Lwiw

Nach einem Ukraine-Besuch haben sich drei führende Abgeordnete der Ampel-Koalition für weitere Waffenlieferungen, einen schnellstmöglichen Importstopp für russisches Öl und eine klare EU-Perspektive für die Ukraine ausgesprochen. Im Bundestag dürfte es dafür breite Mehrheiten geben, erklärten die Vorsitzenden der Parlamentsausschüsse für Auswärtiges, Verteidigung und Europa, Roth, Strack-Zimmermann und Hofreiter. Deutschland müsse noch mehr Verantwortung übernehmen. Die drei Politiker hatten sich in Lwiw mit Abgeordneten des ukrainischen Parlaments getroffen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

