Stand: 10.06.2022 06:25 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Besuch von Landwirtschaftsminister Özdemir

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir besucht heute die Ukraine. In der Hauptstadt Kiew werde er seinen ukrainischen Amtskollegen Solskyj treffen, berichtet die "Rheinische Post". Özdemir sagte der Zeitung, bei dem Besuch gehe es ihm um die Anerkennung der ukrainischen Landwirte. Sie würden Übermenschliches leisten, indem sie ihr Land verteidigten und gleichzeitig dafür sorgten, dass die Ukraine und die Welt mit Lebensmitteln versorgt würden. Der Minister betonte außerdem, dass es ihm persönlich ein Anliegen sei, Solidarität mit den Ukrainern zu zeigen.

Offenbar entscheidende Kämpfe um Sjewjerodonezk

In der Stadt Sjewjerodonezk haben sich ukrainische Soldaten am Donnerstag weiter in erbitterten Kämpfen gegen eine russische Übermacht zur Wehr gesetzt. Ukraines Präsident Selenskyj bezeichnete die Schlacht um die strategisch wichtige Stadt im Osten des Landes mit einst mehr als 100.000 Einwohnern als die vielleicht schwerste des Krieges. "Im Wesentlichen ist es hier, wo über das Schicksal unseres Donbass entschieden wird", sagte Selenskyj. Der ukrainische Generalstab teilte mit, die russische Armee greife mit Artillerie und Mehrfachraketenwerfern an und ziele auf die zivile Infrastruktur. Russland weist Vorwürfe zurück, nicht militärische Ziele anzugreifen.

