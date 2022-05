Stand: 08.05.2022 16:32 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Bas zum Gedenken an Weltkriegsende in Kiew

Zum 77. Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa hat Bundestagspräsidentin Bas ein Zeichen der Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine gesetzt. Die SPD-Politikerin kam am Sonntag in die Hauptstadt Kiew, um dort am Gedenken an den 8. Mai 1945 teilzunehmen.

Bundespräsident Steinmeier verurteilte den "brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg" des russischen Staatschefs Putin auf das Land erneut scharf, der einen "Epochenbruch" ausgelöst habe. "Dieser 8. Mai ist ein Tag des Krieges", sagte er in Berlin. Eine mögliche Reise von Bundeskanzler Scholz (SPD) in die Ukraine blieb vorerst weiter offen.

Bas war am Morgen mit dem Zug in Kiew angekommen. Bundestagsprotokollchef Brissa twitterte mehrere Fotos vom Besuch - unter anderem eines vom Treffen der SPD-Politikerin mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Ein Treffen gab es auch mit dem ukrainischen Regierungschef Schmyhal. Mit ihrem Amtskollegen Stefantschuk gedachte Bas der Opfer des Zweiten Weltkriegs. Beide legten am Grabmal des unbekannten Soldaten Kränze nieder. Das Gedenken sei für sie "sehr bewegend", sagte Bas. Es sei ein großer Schritt, dass sie dies als Repräsentantin des Landes, das den Zweiten Weltkrieg mit all seinen Gräueltaten zu verantworten habe, gemeinsam mit dem ukrainischen Parlamentspräsidenten tun könne.

Unangekündigt haben am Sonntag auch der kanadische Regierungschef Trudeau und US-Präsidentengattin Biden die Ukraine besucht.

TV-Ansprache von Bundeskanzler Scholz wird am Abend ausgestrahlt

Bundeskanzler Scholz hält heute eine Fernsehansprache zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren und zum Krieg in der Ukraine. Die Ansprache soll am Abend von mehreren Sendern ausgestrahlt werden - unter anderem im Hörfunk auf NDR Info sowie im Fernsehen im Ersten um 20.20 Uhr.

Mehr als zehn Wochen nach Beginn der russischen Invasion gehen die Kämpfe in der Ukraine unvermindert weiter. Im Gebiet von Luhansk soll die russische Luftwaffe am Sonntag eine Schule getroffen haben. Nach Angaben des Gouverneurs könnten bis zu 60 Menschen ums Leben gekommen sein, die dort Schutz gesucht hatten. Auch in Odessa und Mykolajiw sollen wieder Explosionen zu hören gewesen sein. Die ukrainische Regierung hofft derweil, dass nach der Evakuierung der letzten Zivilisten aus dem Stahlwerk in Mariupol auch die Soldaten dort noch gerettet werden.