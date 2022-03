Russland-Ukraine-Krieg: Außenminister wollen in Antalya verhandeln Stand: 10.03.2022 08:25 Uhr Vor Beginn des Treffens der Außenminister aus der Ukraine und Russland haben beide Seiten auch in der vergangenen Nacht im Kriegsgebiet gekämpft. Die Ukraine meldete Beschuss auf mehrere Großstädte. Die News im Überblick.

Das Treffen des ukrainischen Außenministers Kuleba mit seinem Amtskollegen Lawrow aus Russland soll am Morgen im türkischen Antalya stattfinden. Es sollen Optionen für ein Ende des Krieges ausgelotet werden. Vermitteln will dabei der türkische Außenminister Cavusoglu. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Grossi, will zudem die Sicherheit der ukrainischen Atomanlagen thematisieren.

Als Bedingung für eine Einstellung des Angriffs fordert Russland, dass sich die Ukraine in ihrer Verfassung für neutral erklärt. Zudem müsse Kiew die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch sowie die Separatistengebiete als unabhängig anerkennen. Die Ukraine lehnt das bisher in weiten Teilen ab, Präsident Selenskyj hat aber eine gewisse Kompromissbereitschaft angedeutet. Mit einem Durchbruch und einem schnellen Ende des Krieges in der Ukraine wird allerdings nicht gerechnet. Am Abend kommen Bundeskanzler Scholz (SPD) und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel in Versailles bei Paris zusammen, um die aktuelle Lage zu beraten. Bundesinnenministerin Faeser (SPD) reist heute zu Gesprächen über Flüchtlinge nach Polen. Bisher sind mehr als 80.000 Kriegsflüchtlinge in Deutschland registriert worden. Nach polnischen Angaben haben seit Beginn des Krieges vor zwei Wochen rund 1,4 Millionen Menschen aus der Ukraine die Grenze zu Polen überquert.

Kämpfe gehen offenbar weiter - Neuer Versuch für Fluchtkorridore

Das Kriegsgeschehen in der vergangenen Nacht blieb unübersichtlich, zumal Angaben der Kriegsparteien auch nicht unabhängig zu überprüfen sind. Ukrainische Behörden meldeten, russische Flugzeuge hätten die Umgebung von Sumy bombardiert, darunter Wohngebiete und eine Gasleitung. Die ukrainische Armee sprach von versuchten russischen Vorstößen auf die Hauptstadt Kiew, wo Fliegeralarm ausgelöst worden sein soll, und die südukrainische Stadt Mykolajiw sowie Angriffen auf die Region um die Millionenstadt Charkiw im Osten. Die prorussischen Separatisten in der selbst ernannten Volksrepublik Luhansk meldeten Beschuss durch die ukrainische Seite.

Für heute ist nach ukrainischen Angaben ein weiterer Versuch vorgesehen, über Fluchtkorridore Menschen aus Städten in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine in die weiter westlich liegende Stadt Poltawa in Sicherheit zu bringen. Für diese Fluchtrouten sei eine Waffenruhe geplant, teilte die Gebietsverwaltung mit. Aus der umzingelten Großstadt Sumy selbst sollen an den vergangenen beiden Tagen fast 50.000 Menschen herausgekommen sein, aus Städten und Dörfern rund um Kiew etwa 10.000. Vor allem um die Evakuierung der südukrainischen Hafenstadt Mariupol wird seit Tagen gerungen. Dort löste gestern ein Angriff auf eine Geburtsklinik Entsetzen aus - auch bei UN-Generalsekretär Guterres, der ein Ende der "sinnlosen Gewalt" forderte. Russland bezeichnet die Meldung des Krankenhaus-Angriffs als "Fake News".

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

