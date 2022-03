Russland-Ukraine-Krieg: Angriffe auf größere Städte gehen weiter Stand: 20.03.2022 08:44 Uhr Die Kämpfe in der Ukraine gehen den Meldungen zufolge weiter - vor allem aus größeren Städten werden Angriffe und schwere Schäden gemeldet. Es soll wieder Fluchtkorridore geben. Aktuelle News im Überblick.

In den unter Beschuss stehenden Städten in der Ukraine soll die Lage den Angaben zufolge teilweise weiter dramatisch sein. Aus Mariupol wurde gemeldet, dass eine Kunstschule bombardiert worden sei, in der etwa 400 Einwohner Schutz gesucht hätten. Bei einem Angriff in Charkiw im Nordwesten sollen Behördenangaben zufolge fünf Menschen getötet worden sein, darunter ein neunjähriger Junge. Der Bürgermeister von Tschernihiw im Norden, Atroschenko, sprach von einer "absoluten humanitären Katastrophe" in seiner Stadt. Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben aus Moskau erneut Hyperschallraketen eingesetzt. Nach einem Angriff auf eine Kaserne in Mykolajiw im Süden der Ukraine sollen Helfer gestern mindestens 50 Tote aus den Trümmern geborgen haben.

AUDIO: Weitere russische Angriffe aus Charkiw und Mariupol gemeldet (8 Min) Weitere russische Angriffe aus Charkiw und Mariupol gemeldet (8 Min)

Aus der Hafenstadt Mariupol und der Hauptstadt Kiew konnten sich gestern den Angaben zufolge insgesamt etwa 6.600 Menschen über Fluchtkorridore vorerst in Sicherheit bringen. Auch heute sind laut der stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidentin Wereschtschuk sieben Fluchtkorridore geplant.

Göring-Eckardt fordert Krisenstab für Ukraine-Flüchtlinge

In Deutschland fordert Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt (Grüne) unterdessen schnellere und bessere Hilfe für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Nötig sei eine Koordination über einen Krisenstab, beim dem alle Fäden zusammenliefen, darunter auch die Abstimmung mit den Bundesländern, sagte sie der "Bild am Sonntag". Laut Bundesinnenministerium sind in Deutschland bislang mehr als 218.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland gezählt worden. Da keine Grenzkontrollen stattfinden, dürfte die Zahl aber deutlich höher liegen.

Die aktuellsten Meldungen zu den Entwicklungen in der Ukraine und zur internationalen Diplomatie finden Sie im Liveblog auf tagesschau.de.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Ratgeber: Flüchtenden aus der Ukraine helfen

