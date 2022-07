Stand: 23.07.2022 16:37 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Angriff auf Odessa international verurteilt

Der russische Angriff auf den Hafen von Odessa ist international verurteilt worden. In einer Mitteilung von UN-Generalsekretär Guterres hieß es, am Freitag hätten sich alle Parteien auf globaler Ebene klar verpflichtet, die sichere Ausfuhr ukrainischen Getreides zu gewährleisten. Der Außenbeauftragte der EU, Borrell, schrieb auf Twitter, Moskau missachte erneut das Völkerrecht. Bundesaußenministerin Baerbock stellte die Glaubwürdigkeit russischer Zusagen infrage und bezeichnete den Angriff als feige. Nach ukrainischen Angaben hatten zwei russische Raketen die Infrastruktur des Hafens beschädigt. Dieser ist besonders wichtig, weil von ihm aus Getreide exportiert wird.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Selenskyj mit Abkommen zur Getreideausfuhr zufrieden

Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigte sich zufrieden mit dem Abkommen für die Ausfuhr von Getreide aus seinem Land. Die einzelnen Punkte des Vertrags mit Russland entsprächen voll und ganz Kiews Interessen, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. Die Ukraine zählte vor dem russischen Angriffskrieg zu den wichtigsten Getreideexporteuren der Welt. Selenskyj sagte, die Ukraine könne jetzt 20 Millionen Tonnen Getreide aus der Ernte des Vorjahres exportieren.

Bundesnetzagentur: Noch mehr Gas sparen

Die Bundesnetzagentur ruft zu größeren Anstrengungen beim Energiesparen auf. Es gehe darum, gut durch den Winter zu kommen, auch wenn das Gas knapp werde, sagte der Präsident der Behörde, Müller. In diesem Jahr liege der Gasverbrauch bisher 14 Prozent unter dem des Vorjahres. Ziel müssten seiner Ansicht nach aber 20 Prozent sein. Müller wies darauf hin, dass der größte Teil der Einsparungen an dem milden Wetter in diesem Jahr gelegen habe. Vor allem dadurch liefen die Heizungen nicht so stark wie im Vorjahr.