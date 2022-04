Russland-Ukraine-Krieg: Ampel-Vertreter kritisieren Scholz Stand: 14.04.2022 16:47 Uhr Führende Politiker von Grünen und FDP fordern Kanzler Scholz zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine auf. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien rechnet mit Hunderttausenden ukrainischen Schulkindern in Deutschland. Die Nachrichten im Überblick.

In der Debatte um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine wird die Kritik aus der Ampel-Koalition an Bundeskanzler Scholz (SPD) lauter. Grünen-Europapolitiker Hofreiter warf Scholz mangelnde Führung vor. "Wir verlieren gerade massiv Ansehen bei all unseren Nachbarn", sagte Hofreiter bei RTL. Grünen-Bundeschef Nouripour betonte hingegen, die Regierungsparteien seien "eng beieinander" und Hofreiters Äußerungen nicht die der Partei. Auch FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann kritisierte Scholz' Zögern in Bezug auf Waffenlieferungen. Sie verwies im Deutschlandfunk auf die erwartete Großoffensive Russlands. Dieser Krieg lasse keine Zeit "zu zaudern". "Einfache Antworten, auch bei der Lieferung von schwerem Kriegsgerät an die Ukraine, gibt es nicht", konterte SPD-Fraktionschef Mützenich in einer Mitteilung. "Wer das behauptet, handelt verantwortungslos."

Prien erwartet Hunderttausende Schüler aus der Ukraine

Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Prien (CDU) rechnet damit, dass bis zu 400.000 schulpflichtige ukrainische Kinder und Jugendliche nach Deutschland kommen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie, dass das einen Bedarf von etwa 24.000 Lehrerinnen und Lehrern nach sich ziehen würde. Um die nötige Mehrarbeit in den Schulen decken zu können, sollen Prien zufolge auch Lehrkräfte eingebunden werden, die selbst aus der Ukraine geflüchtet sind.

AUDIO: Finnland und Schweden auf dem Weg in die NATO (7 Min) Finnland und Schweden auf dem Weg in die NATO (7 Min)

Widersprüche um Explosion auf russischem Kriegsschiff

Unklar ist bislang, wer für die Explosion an Bord des russischen Raketenkreuzers "Moskwa" verantwortlich ist. Die Ukraine behauptet, das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte mit Raketen beschossen zu haben. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach laut Medienberichten von einem Feuer und explodierter Munition an Bord. Auch dazu, ob die "Moskwa" daraufhin sank oder noch schwimmfähig ist, gibt es widersprüchliche Angaben. Russland zufolge wurde das Schiff so schwer beschädigt, dass die Besatzung evakuiert werden musste.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: Russland meldet Angriff auf Flughafen in Dnipro Die Armee hat nach eigenen Angaben einen Flugplatz der ostukrainischen Stadt beschossen. Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Ratgeber:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 14.04.2022 | 12:00 Uhr