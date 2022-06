Stand: 23.06.2022 20:32 Uhr Russland-Krieg: EU macht Ukraine und Moldau zu Beitrittskandidaten

Die Europäische Union hat die Ukraine offiziell in den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen. Zudem beschlossen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Kolleginnen und Kollegen aus den insgesamt 27 EU-Staaten am Donnerstag bei einem EU-Gipfel in Brüssel einstimmig, auch Moldau den Status eines Bewerberlandes zu gewähren, wie Ratspräsident Charles Michel mitteilte. Der Belgier sprach von einem "historischen Moment". EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommentierte: "Heute ist ein guter Tag für Europa."

In einer ersten Reaktion begrüßte der ukrainische Präsident Selenskyj die Entscheidung der EU-Mitgliedsstaaten. Er sprach von einem "einzigartigen und historischen Moment" in den bilateralen Beziehungen. Die Ukraine hatte sich kurz nach Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar um die Mitgliedschaft in der EU beworben. Eine Garantie auf eine zügige Aufnahme in die EU ist der Kandidatenstatus nicht. Nach einer Empfehlung der EU-Kommission sollen EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau erst dann beginnen, wenn diese weitere Reformauflagen erfüllt haben. Dabei geht es etwa um Justizreformen und eine stärkere Korruptionsbekämpfung.

Habeck ruft Alarmstufe im Notfallplan Gas aus

Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) hat wegen der angespannten Lage auf den Gasmärkten die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Die Bundesnetzagentur wird aber noch nicht die Preisanpassungsklausel aktivieren, mit der Versorger höhere Preise direkt an ihre Kunden weiterreichen könnten.

