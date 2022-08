Stand: 29.08.2022 21:09 Uhr Russischer Angriffskrieg: Ukraine meldet weitere Gegenschläge

Die ukrainische Armee setzt offenbar ihre Gegenoffensive im Süden des Landes fort. Nach Angaben von Präsident Selenskyj habe es in der Region Cherson mehrere Angriffe auf russische Stellungen gegeben, die laut Moskau abgewehrt worden seien. Die Ukraine meldet hingegen, dass ihre Truppen die Frontlinie der Russen durchbrochen haben. Alle Angaben sind zurzeit nicht unabhängig prüfbar.

Selenskyj kündigte an, sein Land wolle sämtliche Gebiete, die durch russische Truppen besetzt worden seien, zurückerobern. "Die Ukraine holt sich ihr Land zurück", sagte er in seiner täglichen Videoansprache.

Schwesig und Söder treffen sich am Energiestandort Lubmin

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) und ihr bayerischer Amtskollege Söder (CSU) treffen sich heute Mittag im vorpommerschen Lubmin. Beide wollen den Energiestandort besichtigen, an dem sich mehrere Gas-Pipelines treffen. Vorab hatten sie auf die Bedeutung auch für den Süden Deutschlands verwiesen. Bisher wurde in Lubmin vor allem russisches Gas aus der inzwischen gedrosselten Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 angelandet und danach in andere Teile Deutschlands und Europas weitergeleitet. Auch die nicht betriebene Pipeline Nord Stream 2 endet hier. Künftig soll in Lubmin Flüssigerdgas (LNG) angelandet werden und dabei helfen, dass Deutschland unabhängiger von russischem Gas wird.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.