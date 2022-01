Ruhige Silvesternacht in Norddeutschland Stand: 01.01.2022 08:50 Uhr Im zweiten Corona-Jahr sind die Silvesterfeierlichkeiten auch in Norddeutschland wieder recht ruhig ausgefallen. Große Feiern waren verboten, Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen auch. Dennoch gab es bei Unfällen einige Schwerverletzte.

Die Silvesternacht in Hamburg verlief aufgrund von Corona deutlich ruhiger als sonst. Neben dem Verkauf war auch das Abbrennen von Raketen und Böllern in der Öffentlichkeit verboten - um die Krankenhäuser in der Pandemie nicht weiter zu belasten. Trotzdem verletzten sich zwei Menschen beim Abbrennen von Feuerwerk schwer: In Bramfeld explodierte ein Böller in einer selbstgebastelten Abschussvorrichtung und verletzte einen 50-jährigen Mann schwer im Gesicht, wie ein Sprecher der Hamburger Polizei am Neujahrsmorgen sagte. Er schwebe in Lebensgefahr. In dem anderen Fall müsse einem Mann nach einem Unfall beim Zünden von Böllern möglicherweise eine Hand amputiert werden. Insgesamt feierten die Menschen in Hamburg den Jahreswechsel eher ruhig - mit verhaltenem Feuerwerk und dem Klang von Schiffshörnern. Trotz der verhängten Ansammlungsverbote waren nach Polizeiangaben Tausende Menschen in der Innenstadt unterwegs - in St. Pauli rund 10.000, rund um die Binnenalster 2.500 und an den Landungsbrücken etwa 2.000. Es habe "immer mal wieder" Ansammlungen von Personen gegeben. Die Polizei habe die Menschen dann angesprochen und auch einige Platzverweise erteilt. Auf St. Pauli sei eine Bar nach Verstößen gegen die Corona-Vorschriften geschlossen worden. Auch die Feuerwehr hatte einem Sprecher zufolge keine größeren Einsätze.

Niedersachsen: Gasflasche explodiert bei Feier in Melle

Auch in Niedersachsen verliefen die Feierlichkeiten eher verhalten. Bei der Explosion einer Gasflasche während einer Silvesterfeier in Melle (Landkreis Osnabrück) wurden allerdings mehrere Menschen verletzt, einer davon lebensgefährlich. In der Silvesternacht war die Gasflasche aus noch ungeklärten Gründen im Anbau eines Einfamilienhauses explodiert, in der sich die Menschen aufhielten. Es brach ein Feuer in dem Anbau aus, das jedoch nicht auf das Einfamilienhaus übergriff. Wie viele Menschen genau verletzt wurden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Schwerverletzte sei ein Mann, dessen Hautoberfläche zu 70 Prozent verbrannt sei. Er werde in einem Krankenhaus in Osnabrück behandelt, sagte eine Sprecherin am frühen Morgen.

Keine größeren Einsätze in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein war die Lage war nach Einschätzung des Innenministeriums ebenfallsentspannt. Es habe zunächst keine größeren Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am frühen Neujahrsmorgen. Für die Kieler Feuerwehr blieb der Jahreswechsel zunächst ebenfalls ruhig. "Abgesehen von einer brennenden Feuerwerksbatterie auf einer Kreuzung hatten wir gar nichts", sagte ein Sprecher.

Nur kleinere Schlägereien in Mecklenburg-Vorpommern

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern schlossen das Pandemiejahr 2021 weitgehend ruhig ab. Herausragende Polizeieinsätze gab es zunächst nicht, wie ein Sprecher des Innenministeriums am frühen Neujahrsmorgen mitteilte. Es gab zwar kleinere Schlägereien, größere Partys mussten demnach zunächst aber nicht aufgelöst werden.

