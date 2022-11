Rekordtemperaturen in der Ostsee: Ist das Klima noch zu retten?

Stand: 08.11.2022 12:00 Uhr

Die Periode von Januar bis Oktober ist in diesem Jahr die wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Auch in Nord- und Ostsee war es im Sommer 2022 ungewöhnlich warm, wie aus Daten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg hervorgeht.