Stand: 17.07.2020 13:22 Uhr

Reiseverkehr: Auf den Straßen im Norden ist es voll

Auch in Niedersachsen und Bremen haben in dieser Woche die Sommerferien begonnen, ebenso in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Damit befinden sich - bis auf Bayern und Baden-Württemberg - fast alle Bundesländer im Urlaubsmodus.

Viel Geduld rund um Hamburg gefragt

Da als Folge der Corona-Krise Urlaub mit dem Auto in Deutschland angesagt ist, ist es zu Beginn des Wochenendes bereits sehr voll auf den Straßen im Norden. Zum Beispiel kamen bis zum Nachmittag Urlauber in Richtung Ostsee auf der A1 nach einem Unfall zwischen Maschener Kreuz und Kreuz Hamburg-Süd auf zwölf Kilometern nur stockend voran. In der Gegenrichtung zwischen Kreuz Hamburg-Ost und Stillhorn waren es sogar 14 Kilometer.

Auch auf der A7 stockte es zwischen Hamburg-Schnelsen und dem Elbtunnel auf bis zu zwölf Kilometern Länge, ebenso auf der A7 Hannover Richtung Hamburg, wo es zwischen Mellendorf und Schwarmstedt zwölf Kilometer stockenden Verkehr gab. Der ADAC hatte bereits davor gewarnt, dass es heute und am Wochenende sehr voll auf den Straßen im Norden werden könnte - weil zu den Urlaubern auch noch Tagesausflügler kommen.

Staus auf Zufahrten zu Erholungsgebieten

Der ADAC rechnet vor allem auf den Straßen Richtung Nord- und Ostsee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Neben der A1 von Bremen über Hamburg nach Puttgarden sowie der A7 von Hamburg nach Flensburg muss auch auf kleineren Straßen und Zufahrten zu Urlaubsgebieten mit Behinderungen gerechnet werden - ebenso in den Ballungsräumen Bremen, Hamburg, Hannover und Osnabrück.

An der Grenze zu Dänemark müssen Reisende zudem wegen Personenkontrollen längere Wartezeiten einkalkulieren. Staugefahr besteht auch Richtung Süden: Wer die A7 von Hamburg über Hannover und Würzburg Richtung Alpen nutzen will, wird voraussichtlich nicht immer freie Fahrt haben.

Auf fast allen Autobahnen Baustellen

Zahlreiche Baustellen behindern außerdem die freie Fahrt für Autofahrer: Außer der A2 ist keine der großen Autobahnen im Norden derzeit baustellenfrei. Auf der A1 gibt es laut ADAC Baustellen zwischen Groß Ippener und Wildeshausen-West sowie zwischen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen, jeweils in beiden Richtungen.

Auf der A7 wird zwischen Bispingen und Soltau-Ost sowie zwischen der Raststätte Allertal und Mellendorf/Dreieck Hannover-Nord gebaut, außerdem wird die Autobahn etwa am Dreieck Salzgitter sechsspurig ausgebaut.

Lieber Dienstag oder Mittwoch fahren

Der ADAC rät: Wer über den Zeitpunkt der Reise frei entscheiden kann, sollte sich möglichst an einem Dienstag oder Mittwoch auf den Weg machen. Auch außerhalb der verkehrsreichsten Tageszeiten zu fahren, kann sich lohnen - also freitags erst in den Abendstunden, sonnabends ganz früh oder ab dem Nachmittag und sonntags früh morgens oder spät abends.

Außerdem appelliert der Automobil-Club an die Autofahrer, rechtzeitig eine Rettungsgasse zu bilden - also bereits bei stockendem Verkehr und nicht erst, wenn Polizei, Feuerwehr und Notarzt mit Blaulicht ankommen.

