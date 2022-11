Reichspogromnacht: Zeitzeugen erzählen Schülern von NS-Zeit Sendung: NDR Info | 09.11.2022 | 17:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 09.11.2024

In der Albinus-Gemeinschaftsschule in Lauenburg wurde an die Gräueltaten vom 9. November 1938 erinnert.