Regierungserklärung: Weil verurteilt Hamas-Angriffe auf Israel Stand: 11.10.2023 11:00 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat heute im Landtag die Terrorangriffe der Hamas auf Israel verurteilt und vor Antisemitismus gewarnt. Auch in Kiel, Hamburg und Schwerin wird heute der Opfer gedacht.

Die Landtagssitzung in Hannover begann mit einer Schweigeminute. Danach sagte Weil in seiner Regierungserklärung, die Nachrichten aus Israel seit dem vergangenen Wochenende seien kaum auszuhalten. "Wir erleben Terrorangriffe, wie es sie in dieser Form bis jetzt noch nicht gegeben hat. (...) Wir hören von unfassbaren Grausamkeiten." Weil sprach von einem "Albtraum", er forderte die Freilassung der Geiseln und ein endgültiges Ende des Terrors in Nahost.

"Wir fühlen und leiden mit den Opfern"

Unmissverständlich machte der niedersächsische Regierungschef klar, dass sein Land fest an der Seite Israels und der Menschen dort stehe - und bekam dafür viel Beifall aus den Reihen des Plenums. "Wir sind alle tief erschüttert, wir fühlen, wir leiden mit den Opfern des kalt kalkulierten Terrors." Eines der Opfer sei eine 22-Jährige aus dem Landkreis Verden. Die Sicherheit Israels sei mit Blick auf die Verbrechen gegen Juden im Dritten Reich Teil der deutschen Staatsräson, die nun gefragt sei, sagte Weil. Israel habe das Recht, sich gegen die Hamas-Angriffe zu verteidigen und zu schützen.

Sympathiebekundungen für Terror der Hamas in Niedersachsen würden die Sicherheitsbehörden konsequent begegnen, so Weil. Gleichzeitig warnte der Ministerpräsident vor einem wachsenden alltäglichem Antisemitismus. Die Landesregierung werde die Maßnahmen zur Bekämpfung von Antisemitismus fortführen.

Hamas-Terror auch Thema in Kiel und Hamburg

Auch der Schleswig-Holsteinische Landtag hat mit einer Schweigeminute der Opfer des Großangriffs der islamistischen Hamas auf Israel gedacht. Das Existenzrecht des Staates Israel sei nicht verhandelbar, sagte Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) heute in Kiel zu Beginn der Sitzung. "Wir fühlen mit den Hinterbliebenen", sagte sie zu den zahlreichen Opfern des Angriffs. Schleswig-Holstein stehe fest und entschlossen an der Seite Israels. Und weiter: "Terror darf, Terror wird niemals siegen."

Vor Beginn der Landtagssitzung hatten sich die Fraktionen mit den Spitzen der jüdischen Landesverbände zu einem Gruppenfoto im Foyer des Parlaments getroffen. Der FDP-Landesvorsitzende Oliver Kumbartzky regte an, ein Verbot bestimmter palästinensischer Organisationen zu prüfen. Auch in der Hamburgischen Bürgerschaft wird es in einer Aktuellen Stunde um die Angriffe auf Israel gehen.

MV: Schwesig gedenkt der Opfer des Angriffs

Als Zeichen der Solidarität mit den Opfern findet heute ein Stilles Gedenken in der Schweriner Synagoge statt. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Landesrabbiner Yuriy Kadnykov sowie Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) werden vor Ort sein.

Solidaritäts-Demos in Kiel und Oldenburg

Am Dienstagabend zeigten erneut viele Menschen in Norddeutschland ihre Solidarität mit Israel. Unter anderem fanden Demonstrationen in Oldenburg und Kiel statt. In der Landeshaupstadt setzten etwa 200 Menschen ein Zeichen gegen Antisemitismus und Gewalt. Unter ihnen war auch Bildungsministerin Karin Prien (CDU), die die schleswig-holsteinische Landesregierung vertrat. Eingeladen zur Demo hatte die Jüdische Hochschulgruppe und das Junge Forum der Deutsch-Israelischen-Gesellschaft in Kiel. In Oldenburg hatte die Deutsch-Israelische Gesellschaft zu einer Solidaritäts-Kundgebung am Abend aufgerufen.

Menschen in Norddeutschland solidarisieren sich mit Israel

Am Montag hatten sich in Bremen und in Hannover jeweils mehrere Hundert und in Hamburg etwa 1.500 Teilnehmende versammelt, um nach den Hamas-Angriffen ihre Solidarität mit dem Staat und den Menschen in Israel zu bekunden und für eine friedliche Lösung des Nahost-Konflikts demonstriert. Nach der Kundgebung in der Hansestadt wurden zwei Teilnehmerinnen von zwei Männern körperlich angegriffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Schon kurz nach den Hamas-Angriffen auf Israel am Sonnabend waren am Wochenende Menschen unter anderem in Osnabrück und Kiel auf die Straßen gegangen.

Schutz jüdischer Einrichtungen erhöhen

Die Polizeipräsidenten von Bund und Ländern haben sich inzwischen darauf verständigt, als Vorsichtsmaßnahme bundesweit den Schutz jüdischer Einrichtungen und Gebäude zu erhöhen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief zu Wochenbeginn zu besonderer Wachsamkeit auch in Deutschland auf. Für in Mecklenburg-Vorpommern lebende Juden sieht Innenminister Christian Pegel (SPD) derzeit keine konkrete Gefährdungslage, wie er in einer Pressekonferenz am Dienstag mitteilte. "Wir werden mit polizeilichen Maßnahmen immer dafür Sorge tragen, dass die Arbeit in den Gemeinden unbeeinträchtigt funktionieren kann", erklärte er. Wie die Sicherheit in den beiden jüdischen Gemeindenzentren verbessert werden kann, blieb zunächst unkonkret.

Israel-Flaggen nicht nur an öffentlichen Gebäuden

Vielerorts wehen in Norddeutschland als Solidaritätsbekundung inzwischen israelische Fahnen an öffentlichen Gebäuden und Plätzen. Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben eine vorübergehende landesweite Beflaggung angeordnet. Auch an Privathäusern und -wohnungen im Norden sind Zeichen des Zuspruchs zu sehen.

Israel reagiert mit Vergeltungsschlägen auf Angriff der Hamas

Die radikalislamische Hamas hatte am Sonnabendmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an, es kam auch zu Geiselnahmen.

Israel startete noch am Wochenende Gegenangriffe und Vergeltungsschläge. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

