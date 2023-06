Regenschauer im Norden: Waldbrandgefahr sinkt teils deutlich Stand: 16.06.2023 17:59 Uhr Nach wochenlanger Trockenheit fällt zum Start des Wochenendes in einigen Teilen Norddeutschlands wieder Regen. In Mecklenburg-Vorpommern gab es bereits Schauer, sie ließen die Waldbrandgefahr teils deutlich sinken - aktuell gilt aber eine Unwetterwarnung. Am Sonntag soll es in Norddeutschland wieder heißer werden.

Der Regen hat die Waldbrandgefahr vor allem im Süden von Mecklenburg-Vorpommern deutlich sinken lassen, wie die Landesforstanstalt MV am Freitag in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) mitteilte. So wies das Forstamt Jasnitz (Ludwigslust-Parchim), in dessen Bereich auch die Brände in Lübtheen und Hagenow lagen, nun die Warnstufe 1 auf. Am Vortag hatte hier noch die höchste Warnstufe 5 geherrscht. Mehrere Tage lang hatten Hunderte Feuerwehrleute die Brände auf früheren Truppenübungsplätzen bekämpft.

Unwetterwarnung für Mecklenburg-Vorpommern

Auch in den Forstämtern Mirow (Mecklenburgische Seenplatte) und Torgelow (Vorpommern-Greifswald) sank die Waldbrand-Warnstufe, ebenso wie im Norden Vorpommerns. In anderen Teilen des Landes wurde noch Regen erwartet.

Bereits am Freitagnachmittag wurde in MV eine Unwetterwarnung wegen schwerer Gewitter vom Deutschen Wetterdienst (DWD) herausgegeben. Sie galt für die Region Waren und wurde nach kurzer Zeit wieder aufgehoben. Aktuell gibt es eine neue Unwetterwarnung. Sie betrifft den Bereich südlich von Schwerin und warnt vor möglichen schweren Gewittern mit Starkregen sowie heftigen Windböen.

Bislang nur einige Tropfen in Hamburg

Auch in anderen Teilen Norddeutschlands fiel etwas Regen - zum Beispiel in Hamburg. Dort blieb es aber meist bei einigen wenigen Tropfen. "Für Landwirte und den Wald sind die Mengen viel zu gering", sagte Meteorologe Karsten Kürbis vom Deutschen Wetterdienst (DWD) dem NDR.

In Niedersachsen am Sonnabend Regen erwartet

In Niedersachsen rief Forstministerin Miriam Staudte am Donnerstag noch Waldbesucher zur Vorsicht auf. "Niemals zuvor war es wichtiger, auf unseren Wald als Klimaschützer und CO2-Speicher, aber auch als wunderbaren Ort der Erholung achtzugeben", sagte die Grünen-Politikerin. Sie appellierte, keine offenen Feuer zu machen oder Zigaretten in den Wald zu werfen. Auch achtlos entsorgte Grillkohle könne Brände verursachen. Nach Angaben des DWD wird in Niedersachsen damit gerechnet, dass am Sonnabend durch Niederschläge die Waldbrandgefahr etwas sinkt - am Sonntag und Montag könne sie allerdings schon wieder steigen.

Heute örtlich noch kräftige Schauer möglich

Bis zum Abend können heute über dem Landesinneren in Norddeutschland - vor allem aber in Mecklenburg-Vorpommern - 5 bis 10 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, punktuell sogar über 20 Liter. "Es handelt sich dann um kräftige Schauer", sagte Kürbis. Unwetter seien es eher nicht. Auch am Sonnabend gebe es noch eine Hoffnung auf Regen. Für das östliche Vorpommern und die westlichen Gebiete von Niedersachsen hatte Meteorologe Kürbis allerdings keine guten Nachrichten: Dort werde weder heute noch morgen mit Regen gerechnet.

Sonntag und Montag heiß - danach schwül und gewittrig

Für Sonntag und Montag prognostiziert Meteorologe Kürbis hohe Temperaturen um die 30 Grad. "Es kommen schwülere Luftmassen zu uns - sie bringen Schauer und Gewitter." Am Dienstag seien daher alle Regionen durch unwetterartige Regenfälle gefährdet. Den Rest der Woche könne mal kräftigerer Regen fallen, aber: "Wir bleiben nach wie vor weit entfernt vom üblichen Mittelwert von 60 Litern pro Quadratmeter im Juni."

Böden stark ausgetrocknet - Landregen fehlt

Mehr als 20 Tage ohne nennenswerten Regen - unter anderem in Hamburg und Schleswig-Holstein ist das harte Realität. Die oberen Bodenschichten sind ausgetrocknet. Für den Wetterexperten Frank Böttcher zeigt sich immer mehr, welche Auswirkungen der Klimawandel hat: Von 1961 bis 1990 habe es 71 Tage mit Temperaturen über 30 Grad gegeben. Von 1991 bis 2020 sei die Zahl bereits auf 174 angewachsen. "Wir sehen auch, dass sich die trockenen Tage in Norddeutschland deutlich häufiger zeigen. Wir haben allein in Hamburg sechs Prozent mehr trockene Tage als noch vor 30 Jahren", sagt Böttcher. Gleichzeitig gebe es aber auch 16 Prozent mehr Tage mit Starkregen über 15 Liter pro Quadratmeter. Beides sei tückisch für die Böden - denn der gleichmäßige Landregen fehle.

VIDEO: Dürre im Norden: Wann kommt der Regen? (2 Min)

Wie geht es weiter? - Szenarien für den Sommer

Insgesamt sieht Wetterexperte Böttcher für diesen Sommer zwei mögliche Szenarien: Das eine sei ein erneutes Hochdruckgebiet über Europa mit einer vier- bis sechswöchigen Trockenperiode. "Das würde die Lage verschärfen." Das andere sei eine Südwest-Wetterlage mit Temperaturen bis zu 35 Grad und heftigen Gewittern. Der ersehnte Landregen sei jedoch vorerst nicht in Sicht.

Gute Aussichten für das Hurricane-Festival

Für das große Hurricane-Musikfestival im niedersächsischen Scheeßel an diesem Wochenende sieht die Wettervorhersage fast traumhaft aus: nicht zu heiß, nur ein paar Wolken, kein Regen.

Das war längst nicht immer so. Auch die Festival-Branche leidet unter dem Klimawandel: Starkregen und Unwetter verhagelten Veranstaltern und Besuchern in den vergangenen Jahren häufiger die Konzerte.

