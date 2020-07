Forscherin untersucht Quallen in Ostsee Sendung: NDR Info | 09.07.2020 | 16:00 Uhr 2 min | Verfügbar bis 16.07.2020

Wieso gibt es sogenannte Quallenblüten in der Ostsee? Um das zu klären, forscht die Wissenschaftlerin Ina Stoltenberg am Geomar Helmholtz-Zentrum in Kiel, woher die Quallen kommen.