Probleme mit Schwimmunterricht im MV

NDR Info - 11.01.2020 14:36 Uhr Autor/in: Robert Schubert

Laut Lehrplan sollen alle Kinder in Mecklenburg-Vorpommern in der Grundschule Schwimmen lernen. Trotzdem können rund 17 Prozent der Kinder am Ende der vierten Klasse noch nicht schwimmen.