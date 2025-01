Post-Warnstreik: Beschäftigte auf dem Land streiken Stand: 29.01.2025 12:09 Uhr Auch heute werden nicht alle Briefe und Pakete wie erwartet ankommen. Denn den zweiten Tag in Folge sind Mitarbeitende der Deutschen Post dazu aufgerufen, nicht zu arbeiten.

Gestern waren die Großstädte dran, heute sind es die ländlichen Regionen: Ver.di ruft Post-Mitarbeitende in ganz Deutschland zum Warnstreik auf. Betroffen sind im Norden Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. "Die Botschaft ist klar: Wir meinen es ernst, und wir sind bereit, für unsere Forderungen zu kämpfen", sagte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Andrea Kocsis.

Gestern Streiks in Städten

Gestern hatten nach Angaben der Gewerkschaft ver.di etwa 1.000 Beschäftigte aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Arbeit niedergelegt. Rund 1,2 Millionen Briefsendungen und 120.000 Pakete seien deshalb verspätet ausgeliefert worden. Bundesweit hätten sich 8.000 Mitarbeitende am Ausstand beteiligt, so ver.di. Die Post sprach davon, dass aufgrund des Warnstreiks insgesamt rund fünf Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge an Paket- und Briefsendungen nur verzögert abgeholt oder ausgeliefert werden konnten.

Nächste Verhandlungen für 12. Februar geplant

Im Tarifkonflikt bei der Post waren die Parteien in der zweiten Verhandlungsrunde vergangene Woche ohne Ergebnis auseinandergegangen. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit gut 170.000 Beschäftigten sieben Prozent mehr Geld und drei Tage mehr Urlaub, für ver.di-Mitglieder sogar einen Tag mehr.

Die Post klagt dagegen über zu hohe Kosten im deutschen Brief- und Paketgeschäft und hat bislang kein konkretes Angebot vorgelegt. Der Spielraum für Lohnerhöhungen sei sehr gering, hieß es. Das Unternehmen forderte "wirtschaftlich vertretbare Lohnsteigerungen" und bezeichnete den Warnstreik als unnötig. Man habe schon angekündigt, in der kommenden Verhandlungsrunde ein Angebot vorzulegen, so die Post. Die Verhandlungen sollen am 12. Februar fortgesetzt werden.

