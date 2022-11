Pogromnacht 1938: Erinnerung im Norden Sendung: NDR Info | 09.11.2022 | 21:45 Uhr 4 Min | Verfügbar bis 09.11.2024

Kerzenlicht in Schwerin vor der Synagoge, Innehalten in Hamburg und in Flensburg. Dort haben Zeitzeugen auch eine Schule besucht.