Philippi zur Krankenhausreform: Versorgung der Patienten im Fokus Stand: 10.07.2023 10:28 Uhr Im Ringen um eine Neuaufstellung der Krankenhäuser in Deutschland kommen Bund und Länder heute zu erneuten Beratungen zusammen. Bei dem Treffen in Berlin soll es um Eckpunkte gehen. Für Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) steht dabei nach eigenen Worten die Versorgung der Patienten im Mittelpunkt.

Eine Verringerung der Anzahl an Krankenhäusern aufgrund des Ärzte- und Personalmangels wäre für ihn grundsätzlich keine schlechte Entscheidung, wenn sich dadurch die Versorgung der Patienten verbessern würde, sagte Philippi im Interview auf NDR Info. "Wenn wir es hinbekommen, dass sie nicht ins nächstbeste, sondern in das richtige Krankenhaus transportiert werden, wäre das eine positive Entwicklung", sagte der Minister. Dies gelte auch, wenn Patienten dafür längere Wege in Kauf nehmen müssten, um dann richtig behandelt zu werden. Das sei besser als in einer Klinik zu landen, die über bestimmte technische Voraussetzungen nicht verfügt, so Philippi.

Gesetzentwurf für Reform erst nach dem Sommer

Das Bund-Länder-Treffen habe als übergeordnetes Ziel, eine Gesundheitsreform auf den Weg zu bringen, weil diese absolut notwendig sei, sagte Philippi. Man liege in entscheidenden Punkten aber noch auseinander. Davon hatte zuletzt auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gesprochen. An der Sitzung sollen auch Vertreter der Koalitionsfraktionen teilnehmen. Lauterbach strebt an, dann über den Sommer einen Gesetzentwurf für die Reform zu erarbeiten.

Die Pläne sehen im Kern vor, das Vergütungssystem mit Pauschalen für Behandlungsfälle zu ändern, um Krankenhäuser von finanziellem Druck zur Übernahme von immer mehr Fällen zu lösen. Daher sollen sie einen großen Anteil der Vergütung allein schon für das Vorhalten von Leistungsangeboten bekommen. Die Länder fordern aber auch eine frühere Finanzspritze für die Kliniken, was Lauterbach abgelehnt hat.

Lauterbach: Mehr Transparenz zur Qualität der Kliniken

Gerungen wurde darum, statt grober Bezeichnungen wie "Innere Medizin" Leistungen genauer gefassten Gruppen zuzuordnen und entsprechend zu vergüten. Das soll einheitliche Qualitätsvorgaben sichern. Der Bund pocht zudem darauf, Daten zur Behandlungsqualität aller Kliniken zu veröffentlichen.

Vergangene Woche waren die Gesundheitsminister von Bund und Ländern nicht entscheidend vorangekommen. In wesentlichen Streitpunkten lagen sie noch weit auseinander. Lauterbach sprach von "sechs großen Problemen", bei denen man sich nicht aufeinander zubewegt habe. Er nannte etwa die Forderung des Bundes nach mehr Transparenz, was die Qualität der Kliniken angehe.

