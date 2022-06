Pfingstwochenende startet mit Staus - Sonnabend stockt's weiter Stand: 03.06.2022 22:06 Uhr Auf geht's ins nächste lange Wochenende - und auf die Autobahnen gen Norden. Zu Pfingsten rechnet der ADAC mit vielen Kurzurlaubern an Nord- und Ostseeküste.

"Die Reiselust der Deutschen dürfte in diesem Jahr wieder so hoch sein wie vor Corona", heißt es vom Allgemeinen Deutschen-Automobilclub (ADAC). Voraussichtlich würden aus fast allen Bundesländern Reisende unterwegs sein. Während Niedersachsen und Bremen noch einen schulfreien Tag an das lange Pfingstwochenende anhängen, haben Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern die gesamte Woche über keinen Unterricht. Viele Familien nutzen diese Zeit für einen kurzen Urlaub.

Freitag Staus im Raum Hamburg und Bremen

Die ersten Pfingsturlauber blieben am Freitag insbesondere auf der A1 in Richtung Norden im Verkehr stecken. Seit dem Mittag waren vor allem die A1 und die A7 rund um Hamburg betroffen. Zwischen Hitteld und Stapelfeld staute sich der Verkehr Richtung Ostsee auf 25 Kilometern. In der Gegenrichtung zwischen Billstedt und dem Maschener Kreuz auf zwölf Kilometern. Auch vor dem Elbtunnel gab es lange Staus: Richtung Norden zeitweise ab Fleestedt, Richtung Süden ab Schnelsen. Auch zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf gab es einen Stau von elf Kilometern, zwischen Bramsche und Holdorf waren es 13 Kilometer.

Sonnabend wird es wieder voll auf Autobahnen

Mit den nächsten größeren Staus rechnet der ADAC am Sonnabendvormittag und zur Rückreisewelle am Pfingstmontag. Vor allem auf sämtlichen Fernstraßen von und zur Küste wird es nach Einschätzung des Automobilclubs voll. Ebenso auf der A1, A2 und A7. Autofahrer müssten wohl insbesondere rund um Hannover, zwischen Hannover und Hamburg sowie zwischen Bremen, Hamburg und weiter bis zur Ostsee Geduld mitbringen. Die Verkehrs-Management-Zentrale Niedersachsen erwartet Staus vor allem auf der A7 zwischen Göttingen und Hannover und auf der A1 von Osnabrück zum Dreieck Ahlhorner Heide Richtung Bremen und Oldenburg.

46 Baustellen - allein auf Niedersachsens Autobahnen

Eng wird es auf den Autobahnen auch durch die vielen Baustellen: 46 zählt der ADAC allein auf den Autobahnen in Niedersachsen. Gebaut wird zum Beispiel am Maschener Kreuz kurz vor Hamburg. In der Hansestadt sind am Sonntag zudem wegen des Ironman-Triathlon zahlreiche Straßen gesperrt. Wer ohne lange Staus in den Urlaub kommen will, dem empfehlen die Verkehrsexperten, entweder am Sonnabend in aller Früh oder am Sonnabendnachmittag loszufahren. Dann sei der Hauptreiseverkehr voraussichtlich vorbei.

Staugefahr auf Fehmarnsundbrücke in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein kann es laut ADAC auf der A24 zwischen Bad Segeberg-Süd und Leezen voll werden. Auch auf der A1 zwischen Reinfeld und Lübeck-Zentrum sowie zwischen Neustadt und Pansdorf und etwas weiter auf der Fehmarnsundbrücke gebe es erhöhte Staugefahr. Dort kam es schon am Himmelfahrtswochenende zum Kollaps mit mehr als 20 Kilometern Stau Richtung Fehmarn. Die Brücke wird zurzeit von der Deutschen Bahn saniert, wegen der Baustelle dürfen Autofahrer nur mit zehn Kilometern pro Stunde über die Brücke fahren.

Neun-Euro-Ticket? ADAC hält Auto für praktischer

Dass viele Menschen das Auto stehen lassen und stattdessen das Neun-Euro-Ticket nutzen, davon geht zumindest der ADAC nicht aus. Wer Regionalbahn fährt, müsse meistens umsteigen, um an sein Urlaubsziel zu gelangen. Für Familien, die mit viel Gepäck reisen, sei das Auto da einfach praktischer, meint der Automobilclub. Die Deutsche Bahn rechnet dagegen schon auf den Strecken in Richtung Küste mit vollen Zügen - und will auf einigen Strecken zusätzliche Waggons einsetzen. Für viele Fahrräder werde aber voraussichtlich kein Platz sein.

