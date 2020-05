Pfingsturlaub an der Ostsee möglich Sendung: NDR Info | 05.05.2020 14:00 Uhr 2 min

Mecklenburg-Vorpommern will schon bald auch Auswärtigen Urlaub an der Ostsee erlauben, weil die Infektionslage stabil ist. Auch in der Gastronomie gibt es Lockerungen.