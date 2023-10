Ostsee-Sturmflut hinterlässt Millionenschäden Stand: 23.10.2023 13:08 Uhr Nach dem Rekordhochwasser wird in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern das immense Ausmaß der Schäden deutlich. Entlang der Küste sind Hunderte Einsatzkräfte mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Politik ist gefordert.

Mit dem Abflauen des Oststurms ist das Wasser nach dem Rekordhochwasser inzwischen wieder auf seine normalen Pegelstände gesunken. Die meisten Straßen sind frei. Die Einsatzkräfte sind im Dauereinsatz, pumpen Wasser aus Kellern und Straßensenken, sichern Mauern und Gebäude und beseitigen Sturmschäden. Wiederaufbau und Reparaturen könnten aber Wochen und Monate dauern.

Ein Sturmtief hatte das Wasser von der Ostsee am Freitag und in der Nacht zum Sonnabend teils mit Orkanböen gegen Strände und Steilküsten gedrückt und für außergewöhnlich hohe Wasserstände gesorgt. Allein in Schleswig-Holstein soll es nach ersten Schätzungen Schäden im dreistelligen Millionenbereich geben. Dort und in Mecklenburg-Vorpommern hoffen die Menschen nun auf Hilfen der Politik.

Weitere Informationen Nach der Sturmflut: Aufräumarbeiten laufen weiter Vielerorts wird das ganze Ausmaß der Schäden sichtbar. Das Innenministerium geht von Kosten in dreistelliger Millionenhöhe aus. mehr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther verspricht Hilfe

Schleswig-Holsteins Landesregierung berät in einer Sondersitzung des Kabinetts heute über Konsequenzen und Hilfsmaßnahmen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte den betroffenen Kommunen Unterstützung zugesagt. Er will am frühen Abend gemeinsam mit Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) über die Ergebnisse der Beratungen informieren.

Madsen: Bis zur kommenden Tourismus-Saison einiges zu tun

Der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hatte sich am Sonntag in Timmendorfer Strand selbst ein Bild von den Schäden an der Ostküste gemacht. An vorderster Stelle stehe der Küstenschutz, sagte Madsen. Dennoch sei klar, dass der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sei und bis zur kommenden Saison einiges zu tun sei. Madsen betonte auch, dass man langfristige Strategien brauche, um die Küste widerstandsfähiger zu machen.

Midyatli fordert Unterstützungsfonds vom Land

Die schleswig-holsteinische SPD-Vorsitzende Serpil Midyatli forderte am Sonntag einen Unterstützungsfonds des Landes. So könne schnell und unkompliziert geholfen werden, teilte Midyatli mit, die auch stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei ist: "Ob vollgelaufene Keller, Überschwemmungen in den Innenstädten, Schäden an Häfen und Stränden - die Kommunen dürfen bei der Bewältigung der verheerenden Folgen der Flut nicht alleine gelassen werden."

Besonders wichtig sei es, den Katastrophenschutz im Innenministerium zu stärken, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. "Die hierfür von der Landesregierung angekündigten 15 Stellen müssen jetzt endlich besetzt werden, damit unser Bundesland auf solche Katastrophen zukünftig noch besser vorbereitet werden kann."

Der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler reagierte mit Kritik an der Politik auf die Folgen der Sturmflut. Dieser Sturm müsse wachrütteln. "Das Wasser kann völlig ungehindert in unsere Städte und Ortschaften fließen", so Seidler. "Die Menschen waren auf sich selbst gestellt. Das kann nicht sein."

Mehr als 35 Boote gesunken - Millionenschäden im Olympiahafen Kiel

Allein im Olympiahafen Schilksee sind nach Einschätzung der Stadt Kiel Schäden in Millionenhöhe entstanden. "Es ist ein Desaster", sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Sonntag. Mehr als 35 Boote seien gesunken, viele weitere beschädigt. Am Hafen, an den Stegen und an der Mole haben Sturm und Wasser ein Trümmerfeld hinterlassen. Kämpfer zeigte sich entschlossen, die Schäden in Schilksee bis zur Kieler Woche im kommenden Jahr zu beseitigen. Aber auch die Steilküste sei von den Folgen des Sturms schwer getroffen worden.

2,27 Meter - Wasserstand in Flensburg erreicht Jahrhundertmarke

In Flensburg hatte die Ostsee in der Hochwassernacht eine Jahrhundertmarke übertroffen. Der Pegelstand kletterte auf 2,27 Meter über dem mittleren Wasserstand. 1904 wurden 2,23 Meter gemessen.

In Eckernförde überschritt der Pegelstand laut Kieler Umweltministerium mit 2,15 Metern ebenfalls deutlich die Zweimetermarke. Auch in der Schleistadt Arnis sowie südlich des Olpenitzer Hafens waren Deiche gebrochen. Nach Schätzungen des Innenministeriums in Kiel mussten sich insgesamt in den Küstenbereichen etwa 2.000 Menschen vor dem Hochwasser in Sicherheit bringen, darunter auch Urlauber. Auf Fehmarn starb nach Polizeiangaben eine 33 Jahre alte Frau, als ein im Sturm umstürzender Baum ihr Auto traf.

Backhaus mahnt: Überflutungsgebiete nicht bebauen

In Mecklenburg-Vorpommern machte sich Umweltminister Till Backhaus am Sonntag ein Bild von der Lage in Wieck am Darß. "Unser Mitgefühl ist vor allem in Schleswig-Holstein. Die Schäden dort sind viel, viel höher", sagte der SPD-Politiker. "Wir haben Glück gehabt in Mecklenburg-Vorpommern, unsere Küstenschutzanlagen haben standgehalten. Ich danke allen Einsatzkräften."

Küsten- und Hochwasserschutz bleibe eine permanente Aufgabe, bei der auch der Bund gefordert sei, fügte Backhaus hinzu. Er richtete aber auch einen eindringlichen Appell an Landkreise und Gemeinden: Überflutungsgefährdete Gebiete dürften nicht mehr bebaut werden. "Es muss Ordnung einkehren", sagte der Minister. Zu den Sturmflut-Schäden werde am Dienstag im MV-Kabinett eine erste Bilanz vorgelegt.

Offenkundig sei, dass es in Küstenorten wie Sassnitz auf Rügen oder auch auf Usedom zum Teil erhebliche Schäden gebe. Zudem seien von Stränden und Dünen riesige Mengen Sand ins Meer gespült worden. Diese Verluste müssten mit gezielten Aufspülungen wieder ausgeglichen werden. Daher werde er den zuständigen Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) umgehend um zusätzliche Mittel für den Küstenschutz bitten.

Deichbruch in Wieck am Darß - Gefahr gebannt

In Wieck am Darß war am Samstagnachmittag ein Hinterlanddeich an zwei Stellen gebrochen. Insgesamt etwa hundert Einsatzkräften gelang es am Ende, Häuser in Wieck und auch den beschädigten Deich mit Sandsäcken abzudichten. Backhaus sagte, er sei keine Küstenschutzanlage, sondern ein landwirtschaftlich genutzter Deich. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Leib und Leben der Menschen dort bestanden.

In Ahrenshoop auf dem Darß riss die Sturmflut große Teile des Sandstrandes weg, ebenso in Breege auf Rügen. In Stahlbrode zwischen Stralsund und Greifswald wurden Hafenanlagen und dort liegende Schiffe massiv beschädigt. In Wismar überschwemmte das Hochwasser Straßenzüge und Parkplätze. Der Pegel stieg auf 1,55 Meter über dem Normalwert. In Sassnitz spülte das Wasser Bodenplatten der Strandpromenade weg.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 23.10.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm Hochwasser Sturmflut