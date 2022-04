Osterreiseverkehr: Es wird voll auf Autobahnen und Fähren Stand: 14.04.2022 08:34 Uhr Der ADAC rechnet über Ostern im Norden mit deutlich mehr Reiseverkehr als in den zwei vergangenen Jahren. Vor allem heute und Ostermontag ist die Staugefahr sehr groß.

Die Verkehrsexperten gehen davon aus, dass es schon heute Nachmittag eng werden könnte, da zusätzlich zum Reiseverkehr noch Berufspendler unterwegs sind. Die Experten erwarten Verzögerungen vor allem an Baustellen und auf den Autobahnen in den Ballungsräumen. Zu den besonders belasteten Strecken gehören demnach unter anderem die A1 von Bremen über Hamburg und von Dortmund nach Köln sowie die A7 zwischen Hannover und Flensburg. Beliebte Ziele seien unter anderem die Wintersportgebiete in den Alpen sowie die Küsten von Nord- und Ostsee.

Baustellen sorgen für Staus

Problematisch ist das hohe Verkehrsaufkommen vor allem dort, wo gebaut wird - in Niedersachsen etwa auf der A1 zwischen Osnabrück und Bremen, auf der A7 zwischen dem Harz und Göttingen und kurz hinter Hannover und Hildesheim. Zur Küste hin erwartet der ADAC Stau am Emstunnel bei Leer und auf der A29. Gründonnerstag war den Verkehrsfachleuten zufolge in den Jahren vor der Corona-Pandemie oft einer der staureichsten Tage des Jahres. Am Sonnabend und am Ostersonntag werde es auf dem Straßen vermutlich ruhiger sein. Auch die Fähren zu den Inseln sind gut gebucht. Die Reedereien empfehlen, sich frühzeitig zu erkundigen, ob es noch Tickets gibt.

Reiseverkehr vermutlich noch nicht so stark wie vor Pandemie

Der Grund für einen erhöhten Reiseverkehr in diesem Jahr liegt dem ADAC zufolge vor allem darin, dass überregionale Reisen wieder möglich sind. Es sei von einer angespannteren Stausituation als an den vergangenen zwei Osterfesten auszugehen, weil in diesem Jahr vermutlich wieder deutlich mehr Menschen mit ihren Autos zu Verwandtenbesuchen, Kurztrips und Ausflugsfahrten in die Umgebung aufbrechen würden. Den Experten zufolge dürfte die Reisewelle aber wohl noch nicht wieder so groß sein wie vor der Corona-Pandemie. Der ADAC vermutet, dass viele Menschen auf längere Reisen und Auslandsreisen verzichten werden. Gründe dafür seien die hohen Corona-Infektionszahlen, der Krieg in der Ukraine und die sehr hohen Spritkosten.

Spritpreise: erhebliche Preisunterschiede

Eine aktuelle Auswertung des ADAC der Kraftstoffpreise in allen 16 Bundesländern zeigt, dass es bei den Benzinkosten in Deutschland zurzeit starke Preisunterschiede gibt. Die Preisdifferenz ist demnach bei Dieselkraftstoff besonders groß: Autofahrerinnen und Autofahrer in Bremen und Hamburg zahlen durchschnittlich 1,925 Euro je Liter Diesel. Für die gleiche Menge müssen sie in Mecklenburg-Vorpommern 1,996 Euro bezahlen. Das bedeutet für Tankstellenkunden im Nordosten einen Preisaufschlag von 7,1 Cent pro Liter.

