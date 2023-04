Oster-Verkehr: Es stockt am Elbtunnel - Kein Stau Richtung Dänemark Stand: 08.04.2023 15:35 Uhr Reisende, die am langen Oster-Wochenende per Auto unterwegs sind, müssen sich weiter auf volle Straßen einstellen. Bereits gestern und vorgestern gab es viele Staus. Ein Überblick für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Nord- und Ostseeküste seien in der Osterferienzeit wie immer die beliebtesten Ziele im Norden, so der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC). Und auch nach Süden in Richtung Alpen würden sich noch viele auf den Weg machen, so die Einschätzung des ADAC. Aktuell stockt der Verkehr am Elbtunnel in Hamburg in Richtung Süden. Auf der A7 in Richtung Norden am Grenzübergang nach Dänemark gibt es kaum noch Verzögerungen.

Spürbar war das hohe Verkehrsaufkommen auch gestern - vor allem auf der A1 bei Neuenkirchen/Vörden sowie bei Reinfeld, wo Brückenbauarbeiten anstehen. Zeitweise staute sich dort der Verkehr in Richtung Lübeck auf einer Länge von gut zwölf Kilometern. Aber auch auf mehreren Abschnitten der A7 (Bordesholm, Walsrode, Berkhof) ging es nur langsam voran.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Aktion von Klimaschützern am Donnerstag in Hamburg

Eine Aktion der "Letzten Generation" in Hamburg wirkte sich bereits am Donnerstagmorgen massiv auf den Verkehr aus: Auf den Elbbrücken hatten sich fünf Aktivisten und Aktivistinnen auf der Fahrbahn festgeklebt, ebenso wie auf der A7 in Richtung Norden am Elbtunnel. Außerdem wurde offenbar Speiseöl ausgekippt - die Fahrbahn musste gereinigt werden. Es kam zu langen Staus und stockendem Verkehr, der auf den Autobahnen im Bereich Hamburg auch nach dem Ende der Klimaschutz-Aktionen aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens nicht verschwand.

Weitere Informationen Hamburg: Lange Staus nach Blockade von Klima-Aktivisten Kurz vor den Osterfeiertagen hat die "Letzte Generation" erneut wichtige Straßen in Hamburg blockiert. Betroffen waren Elbtunnel und Elbbrücken. mehr

1.000 Autobahn-Baustellen in Deutschland

Auch auf anderen Autobahnen im Norden - etwa auf der A7 in Niedersachsen, der A1 in Richtung Lübeck oder der A24 in Mecklenburg-Vorpommern - ging es am Donnerstag oft nur stockend und zähflüssig voran. Das war aber keine Überraschung: Der letzte Werktag vor dem langen Feiertags-Wochenende ist nach ADAC-Angaben traditionell einer der staureichsten des Jahres.

Vor allem im Bereich von Autobahn-Baustellen - mehr als 1.000 gibt es derzeit in Deutschland - kann es weiter eng werden, so der ADAC. An diesem Wochenende wird dort aber nicht gebaut. Wer kann, sollte lieber erst am Ostersonntag in die Ferien oder den Kurzurlaub starten. Dann sei auf den Autobahnen voraussichtlich am wenigsten los. Am Ostermontag ist dagegen wohl wieder viel Geduld gefragt: Die Rückreisewelle werde für die nächsten langen Staus sorgen, so der ADAC.

AUDIO: Bei Stau runter von der Autobahn - lohnt sich das? (2 Min) Bei Stau runter von der Autobahn - lohnt sich das? (2 Min)

Oster-Stauprognose für Niedersachsen

In Niedersachsen und Bremen dauern die Osterferien, die am 27. März begonnen haben, noch bis zum kommenden Dienstag.

A1 Bremen-Osnabrück: Dort wird vor allem zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Vechta wegen Baustellen vermehrt mit Staus gerechnet

A7 Hannover-Hamburg: Zwischen Anschlussstelle Garlstorf und Anschlussstelle Thieshope, in beide Fahrtrichtungen

A7 Hannover-Kassel: Zwischen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg in beide Richtungen bis zum 7. April, zwischen Northeim-West und Seesen/Harz in beide Richtungen und zwischen Hildesheim-Drispenstedt und Dreieck Hannover-Süd, ebenfalls in beide Richtungen

A29 Oldenburg-Wilhelmshaven: Zwischen Varel-Obenstrohe und Zetel, beide Fahrtrichtungen sind betroffen

A29 Oldenburg-Ahlhorner Heide: Zwischen den Anschlussstellen Sandkrug und Großenkneten

Großraum Hamburg, etwa zwischen Soltau-Süd und Bispingen.

Oster-Stauprognose für Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein begannen die Osterferien am Gründonnerstag. Erster Schultag nach den Ferien ist der 24. April.

A1 Hamburg-Lübeck: Brückenbaustelle an der Anschlussstelle Reinfeld

A7 Hamburg-Flensburg: Staugefahr in beiden Richtungen

Weitere Informationen Grenzkontrollen in Dänemark: Was Ostern auf Reisende zukommt In den Osterferien reisen Zehntausende Urlauber über die deutsch-dänische Grenze. NDR.de mit den wichtigsten Fragen und Antworten. mehr

Oster-Stauprognose für Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern enden die Osterferien, die am vergangenen Montag begonnen hatten, am Mittwoch nach Ostern.

A14/A20: Autobahnkreuz Wismar

A14/A24: Autobahnkreuz Schwerin

A19/A20: Autobahnkreuz Rostock

B111: im Bereich der Peenebrücke bei Wolgast

B110: im Bereich der Zecheriner Brücke

B321: bei Rabensteinfeld

L21: im Bereich der Meiningenbrücke

Weitere Informationen Rettungsgasse im Stau richtig bilden - sonst droht Bußgeld Helferinnen und Helfer müssen Unfallstellen schnell erreichen können. Eine freie Rettungsgasse ist dabei im Ernstfall überlebenswichtig. mehr

Oster-Stauprognose für Hamburg

Die Frühjahrsferien in der Hansestadt sind bereits vorbei, die Schülerinnen und Schüler haben nur über die Feiertage von Freitag bis Montag frei.

A1 Hamburg-Lübeck: Überlastung droht laut ADAC-Hansa-Club auf der gesamten Strecke rund um die Hansestadt

A7 Hannover-Hamburg-Flensburg: nördlich und südlich des Elbtunnels im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und -Volkspark

A23: Die Baustelle ab dem Dreieck Hamburg-Nordwest soll laut ADAC kein großes Hindernis darstellen

Weitere Informationen Sperrung der A7 und Marathon: Die Stauschau für den April Die A7 wird um Hamburg wieder voll gesperrt, die Stadt gehört den Marathon-Läufern und: Schienenersatzverkehr bei S1 und S11. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 06.04.2023 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr