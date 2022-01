Omikron-Untervariante breitet sich aus - viele Fragen offen Stand: 26.01.2022 11:01 Uhr Ein Subtyp der Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich in einigen Ländern rasch aus. Noch ist unklar, welchen Einfluss die Untervariante BA.2 auf den Verlauf der Pandemie haben wird.

In Dänemark verbreitet sich beispielsweise derzeit die Omikron-Subvariante BA.2 sehr schnell. Zahlen des Statens Serum Institut, dem dänischen Zentrallabor für Infektionskrankheiten und biologische Bedrohungen, zeigen, dass der Anteil des Subtyps bereits vergangene Woche 45 Prozent der untersuchten Proben ausgemacht habe. Ende des Jahres habe der BA.2-Anteil in Dänemark bei lediglich 20 Prozent gelegen. Eine rasante Steigerung, die auch im Norden von Virologinnen und Virologen beobachtet wird. Denn erste Bundesländer meldeten bereits BA.2-Infektionen.

Mehrere Fälle in Norddeutschland

In Schleswig-Holstein wurden bis zum 14. Januar fünf Fälle mit der Omikron-Untervariante BA.2 an die Landesmeldestelle übermittelt. In Niedersachsen sind bisher zwei Fälle nachgewiesen worden.

Allerdings sind diese Zahlen aus Stichproben entnommen. So zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Denn die Untervariante sei, nach Angaben des zuständigen Ministeriums, durch die bisher üblichen gezielten PCR-Teste in der Regel noch nicht nachweisbar, sondern "nur zeitverzögert durch eine stichprobenartige Gesamtgenom-Sequenzierung".

MHH-Professor Schulz: "Omikron mutiert laufend weiter"

Professor Thomas Schulz leitet die Virologie der Medizinischen Hochschule in Hannover (MHH) und weiß von ersten Fällen in Niedersachsen und auch aus Hamburg. Die Subvariante BA.2 sei schon relativ früh aus Omikron entstanden. "Omikron mutiert laufend weiter. Und so entstehenden Unterformen davon. Und eine dieser Unterformen hat bisher dominiert, die BA.1", erklärte Schulz im NDR Info Interview. Nun könnte sich dies ändern. Nicht nur in Dänemark, auch in Großbritannien oder Indien würde sich die Subvariante BA.2 stark verbreiten. England habe sie nun als "Variante, die man beobachten müsse" eingestuft, so Schulz. Dort sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden in den ersten beiden Januarwochen mehr als 400 Infektionen mit BA.2 festgestellt worden.

RKI sieht bisher keine starke Zunahme

In seinem Wochenbericht vom vergangenen Freitag schreibt das Robert Koch-Institut, es seien in der ersten Januar-Woche bundesweit 38 Fälle von BA.2 gemeldet worden. Demnach sieht das RKI bisher "keine starke Zunahme des Anteils von BA.2 unter alle Omikron-Nachweisen, wie in anderen Ländern geschehen". Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die Omikron als "besorgniserregende Variante" eingestuft hatte, unterscheidet noch nicht zwischen den Omikron-Unterlinien. BA.2 gilt also noch nicht als eigenständige "besorgniserregende Variante".

Wachsamkeit angesagt - aber keine Panik

Der Blick ins Ausland zeigt allerdings Experten wie Professor Schulz die mögliche hohe Durchsetzungskraft von BA.2 gegenüber der ursprünglichen Omikron-Variante. Das müsse man in den nächsten Wochen beobachten. Viel sei noch nicht über die Subvariante bekannt, beispielsweise ihre Übertragungsfähigkeit oder wie gefährlich sie sei. Angesichts der Ausbreitung von BA.2 sei Wachsamkeit angesagt, nicht jedoch Panik, betonte der französische Epidemiologe Antoine Flahault, Leiter des Instituts für Globale Gesundheit der Universität Genf. Nach bisherigem Kenntnisstand verliefen Infektionen mit dem Subtyp nicht schwerer.

Diese Auffassung teilt auch der Virologe Tom Peacock vom Imperial College in London. "Sehr frühe Beobachtungen aus Indien und Dänemark deuten darauf hin, dass es keinen dramatischen Unterschied im Schweregrad im Vergleich zu BA.1 gibt", schrieb er auf Twitter. Seiner Einschätzung nach werde es "wahrscheinlich nur minimale Unterschiede in der Wirksamkeit des Impfstoffs gegen BA.1 und BA.2" geben.

Schulz: Genesenen-Status reicht nicht gegen Virus-Variante

Schulz ist vorsichtig optimistisch: "Wir liegen einen Monat ungefähr hinter der Welle, wie sie zum Beispiel in Großbritannien durchgelaufen ist. Und das hat uns einen Monat wertvolle Zeit gegeben, um mehr Leute zu impfen." Eine hohe Impfrate sei das beste Mittel gegen die Virus-Varianten. Und er betont: Bei den rasanten Entwicklungen reiche es nicht mehr aus genesen zu sein, da das Immunsystem nur gegen die Variante einen Schutz entwickle, mit der man sich infiziert habe.

