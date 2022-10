Oktober geht mit Rekord-Temperaturen im Norden zu Ende Stand: 28.10.2022 15:33 Uhr An diesem Wochenende werden die Uhren auf Winterzeit umgestellt - aber wettermäßig ist Norddeutschland eher auf Sommer gepolt. Mindestens bis zum Reformationstag soll es warm bleiben. In Hamburg und Hannover wurden neue Höchstwerte erreicht.

Dieser Oktober ist laut dem Deutschen Wetterdienst deutschlandweit einer der wärmsten seit 1881. Normal wären zu dieser Jahreszeit in Norddeutschland Temperaturen um 10 Grad, doch seit Tagen zeigen die Thermometer in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg eher um die 20 Grad an, teils sogar darüber - und in den kommenden Tagen soll sich das auch nicht groß ändern.

Neue Temperatur-Rekorde - "Wetterlage eigentlich typisch für Hochsommer"

Meteorologe Frank Böttcher sprach im NDR Info Fernsehen von einer Wetterlage, die eigentlich typisch sei für den Hochsommer. Ein kräftiges Tiefdruckgebiet über dem Atlantik "schaufelt die heißen Luftmassen aus Afrika über Frankreich hinweg zu uns". Zwar komme die Luft nicht mehr ganz so heiß an wie im Sommer, aber es reiche für mehr als 20 Grad im Norden. Hamburg habe mit über 21 Grad Celsius am Freitag sogar einen neuen Temperatur-Rekord für die letzte Oktober-Dekade aufgestellt. Bislang lag der höchste gemessene Wert in der Hansestadt zu dieser Jahreszeit bei 20,5 Grad. Auch in Hannover sei ein neuer Höchstwert gemessen worden, so Böttcher.

In Niedersachsen bis zu 24 Grad am Sonntag möglich

Böttcher sagte, der sonnigste und wärmste Tag werde voraussichtlich der Sonntag, dann komme noch ein weiterer Schub Warmluft hinzu. In Teilen Niedersachsens seien dann sogar 24 Grad drin. "Das ist dann tatsächlich fast ein bisschen sommerlich." Erst am Montag werde es sich langsam von Nordwesten her wieder abkühlen.

Böttcher erläuterte, dass heutzutage bei allen Wetterlagen der Klimawandel "als Hintergrundrauschen" mit drin stecke. Süd-West-Lagen, wie derzeit zu beobachten, würden zudem durch den Klimawandel häufiger auftreten und die Temperaturen bei diesen Lagen seien mittlerweile um zwei bis drei Grad höher als noch vor 30 bis 50 Jahren.

Wassertemperaturen bei 13 bis 14 Grad - Zimmer frei?

Wer das lange Wochenende mit dem Reformationstag am Montag für einen Kurzurlaub an Nord- oder Ostsee nutzen möchte, sollte allerdings nicht zu viel "Sommerfeeling" direkt an den Küsten erwarten: Dort bleibt es im Schnitt einige Grad kühler als im Binnenland. Und die Wassertemperaturen haben sich auch schon auf 13 bis 14 Grad abgekühlt, wie Meteorologe Meeno Schrader im Schleswig-Holstein Magazin sagte.

Weil in vielen Bundesländern noch Herbstferien sind, könnte die Quartiersuche in einigen Regionen schwierig werden. Im Harz etwa waren Touristik-Unternehmen überrascht von den vielen Buchungen. Auch Unterkünfte in Mecklenburg-Vorpommern waren sehr gefragt, vor allem Ferienwohnungen. In Schleswig-Holstein hingegen hieß es noch vor Kurzem, dass die Buchungslage entspannt sei.

Staus auf Autobahnen im Norden - Bauarbeiten auf A7 an dänischer Grenze

Den Spaß trüben könnte die Urlaubs-Anreise im Pkw: In Bayern und Baden-Württemberg haben gerade die Herbstferien begonnen. In Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und dem Saarland startet die zweite Ferienwoche. In Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen und Teilen der Niederlande enden die Ferien. Zudem ist in einigen Bundesländern mit dem Feiertag Allerheiligen auch der Dienstag frei. Am Freitagnachmittag staute sich der Verkehr auf den Autobahnen im Norden an etlichen Stellen oder es herrschte stockender Verkehr, vor allem im Großraum Hamburg.

Behinderungen sind auch an der dänischen Grenze auf der Autobahn 7 zu erwarten: Von Freitagabend, 21 Uhr, bis Sonntagmorgen, 9 Uhr, kann der Verkehr am Grenzübergang Ellund nur einspurig laufen, weil unmittelbar hinter dem Grenzübergang in Dänemark Asphaltierungsarbeiten stattfinden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Auch wegen der Grenzkontrollen auf dänischer Seite kann es dort zu Staus kommen.

