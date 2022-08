Stand: 21.08.2022 07:33 Uhr Offenbar erneuter Beschuss von AKW Saporischschja

In der Ukraine ist das Kernkraftwerk Saporischschja offenbar erneut mit Artillerie beschossen worden. Die russische Militärverwaltung machte ukrainische Streitkräfte dafür verantwortlich - diese hätten NATO-Munition eingesetzt. Kritische Objekte in der Anlage seien aber nicht getroffen worden. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Russland und die Ukraine werfen sich immer wieder gegenseitig vor, das AKW zu beschießen. Das größte Kernkraftwerk Europas wurde Anfang März von russischen Truppen besetzt. Es ist für die Stromversorgung der Ukraine von besonderer Bedeutung.

Kretschmer: Energiepreise gefährden sozialen Frieden

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat vor den Folgen hoher Energiepreise gewarnt. Es werde alles zerstört, was Grundlage einer gesunden Wirtschaft und des sozialen Friedens sei, sagte Kretschmer dem "Tagesspiegel". Die Bundesregierung müsse deshalb alle Kapazitäten von Braunkohle, Biomasse und Atomkraft nutzen. Der CDU-Poltiker sprach sich in diesem Zusammenhang dafür aus, das sogenannte Fracking zu nutzen, um Erdgas in Deutschland zu gewinnen. Eine Inbetriebnahme der Pipeline Nord Stream 2 - wie von FDP-Vize Kubicki gefordert - lehnt Kretschmer dagegen ab.

Lindner bekräftigt Forderung nach Steuerentlastungen

Bundesfinanzminister Lindner (FDP) bekräftigte seine Forderung nach Steuersenkungen. Bei den von ihm geplanten Maßnahmen gegen die kalte Progression gehe es nicht um Entlastungen, sondern um die Verhinderung von Belastungen. Damit wies Lindner die Kritik zurück, seine Pläne bedeuteten keine zielgerichtete Entlastung für Menschen mit geringen Einkommen. Auch für diese Menschen müsse etwas getan werden, sagte er und verwies unter anderem auf die geplante Wohngeldreform und das geplante Bürgergeld als Ersatz für Hartz IV.

AUDIO: Die FDP und die Entlastungsdebatte (4 Min) Die FDP und die Entlastungsdebatte (4 Min)

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.