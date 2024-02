ÖPNV-Warnstreiks ab morgen auch in Hamburg und Niedersachsen Stand: 28.02.2024 17:47 Uhr In der bundesweiten Streik-Woche im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) finden die Aktionen regional versetzt statt. Zum bestreikten Busverkehr in Schleswig-Holstein kam in Norddeutschland heute der in Göttingen hinzu. Ab morgen ist ganz Niedersachsen sowie Hamburg betroffen.

Laut der Gewerkschaft ver.di soll bis Sonnabend an unterschiedlichen Tagen "vornehmlich ganztags und überwiegend mehrtägig gestreikt werden". Den Anfang machten am Montag private Busunternehmen in Schleswig-Holstein, wo die Arbeitsniederlegungen bis einschließlich Freitag weitergehen.

Niedersachsen: Warnstreik-Aktionen starteten in Göttingen

In Niedersachsen machten heute die Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) den Anfang. In Göttingen soll auch am Donnerstag und Freitag gestreikt werden. "Es fährt kein Bus. Die Beteiligung am Warnstreik ist sehr hoch", sagte ver.di-Gewerkschaftssekretär Jan von Alvensleben. Allein rund hundert Streikende seien am Vormittag zur Streikversammlung vor dem Tor zum Betriebshof der Verkehrsbetriebe gekommen. Das bestreikte Unternehmen wies darauf hin, dass die Regionalbusse mit dreistelliger Liniennummer nicht bestreikt werden und nach Plan fahren sollen.

Ab morgen weitere Städte in Niedersachsen betroffen

Für Donnerstag und Freitag rief ver.di zudem die Beschäftigten im Tarifvertrag Nahverkehr in Hannover (Üstra), Braunschweig, Osnabrück (SW Osnabrück), Wolfsburg (WVG) und Goslar (Stadtbus) zum Ausstand auf. Es seien weitere Aktionen in Planung, über die ver.di noch informieren werde, hatte Verhandlungsführer Marian Drews zudem angekündigt.

Die ursprünglich für kommenden Montag geplante vierte Verhandlungsrunde sagte der Kommunale Arbeitgeberverband Niedersachsen (KAV) nach dem Warnstreikaufruf ab.

Weitere Informationen Warnstreik in Niedersachsen: Seit heute stehen wieder Busse still In Niedersachsen ist heute nur Göttingen von dem ver.di-Warnstreik betroffen. In anderen Städten geht es morgen los. mehr

Hamburg: Busse und Bahnen ab morgen betroffen

Die Beschäftigten der Hamburger Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) sollen sich ab morgen 3 Uhr an einem 48-stündigen Warnstreik beteiligen. Beide Unternehmen gehen laut Mitteilung von einem Stillstand des Bus- und U-Bahnverkehrs in Hamburg aus. Die Nachtbusse von Freitag auf Sonnabend seien ebenfalls betroffen, so ver.di.

Weitere Informationen 48-stündiger Warnstreik: Hochbahn und VHH rechnen mit Stillstand in Hamburg Laut ver.di beginnt der Streik am Donnerstag um 3 Uhr und endet am Sonnabend um 3 Uhr. In Hamburg fahren dann keine U-Bahnen und Busse. mehr

Schleswig-Holstein: Fünf Tage Streik - aber nicht in großen Städten

In Schleswig-Holstein ruft ver.di die Mitarbeitenden im privaten Busgewerbe bereits seit Montag zum Warnstreik auf - bis einschließlich Freitag. Es gibt aber Ausnahmen: Der städtische Verkehr in Kiel, Lübeck und Neumünster ist nicht vom Warnstreik betroffen, in Flensburg nur teilweise.

Der Omnibus Verband Nord (OVN) hatte die Streiks im privaten Busgewerbe bereits Anfang des Monats als "unnötig und überflüssig" bezeichnet. Eine Senkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden sei nicht realisierbar, auch weil es zu wenig Fahrpersonal gebe.

Weitere Informationen Warum das Leben vieler Busfahrer so stressig geworden ist Stressige Verkehrssituationen, geteilter Arbeitstag und zahlreiche Arbeitsstunden - eine Busfahrerin aus Kiel erzählt von ihrem Arbeitsalltag. mehr

Mecklenburg-Vorpommern: Warnstreiks am Freitag

In Mecklenburg-Vorpommern soll am Freitag gestreikt werden. Aufgerufen dazu sind Beschäftigte des öffentlichen Nahverkehrs und der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen. Damit seien Nahverkehrsbetriebe in nahezu allen Landesteilen betroffen, hieß es vonseiten der Gewerkschaft. Es gebe aber auch Ausnahmen: Bei den Neubrandenburger Verkehrsbetrieben zum Beispiel soll nicht gestreikt werden.

In Bremen ebenfalls nur am Freitag Streiks geplant

In Bremen hatte es am Dienstag noch Tarifverhandlungen gegeben, an deren Ende ver.di die Beschäftigten der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) für Freitag ebenfalls zu einem Warnstreik aufrief. "Die bisherigen Verhandlungen in Bremen waren im Grundsatz konstruktiv", sagte Gewerkschaftssekretär Marian Drews. In einigen Punkten gebe es aber weiter keine Annäherung. Daher solle nun der Druck erhöht werden.

Die BSAG kündigte an, den Bus- und Straßenbahnverkehr am Freitag einzustellen. "In der Zeit von circa 3 Uhr morgens, bis Betriebsbeginn am Sonnabend, 2. März, fahren auf den Linien der BSAG weder Busse noch Straßenbahnen. Davon betroffen sind auch die Nachtlinien", sagte ein Sprecher.

"Signal der Beschäftigten ist nicht verstanden worden"

In den vergangenen Wochen gab es bundesweit bereits einige Streik-Aktionen. "Das Signal, das die Beschäftigten mit ihrem Streik ausgesendet haben, ist anscheinend nicht ausreichend verstanden worden, denn die Tarifverhandlungen in den einzelnen Bundesländern sind nach wie vor ohne Ergebnis geblieben", sagte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle. "Um endlich Bewegung in die Verhandlungen zu bringen, muss jetzt erneut Druck auf die Arbeitgeber ausgeübt werden."

Personalmangel bei sämtlichen Verkehrsunternehmen

Ver.di fordert unter anderem kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld. Damit sollen die Beschäftigten entlastet und die Berufe im Nahverkehr attraktiver werden. Sämtliche Verkehrsunternehmen leiden unter Personalmangel.

Die Gewerkschaft verhandelt derzeit parallel in allen Bundesländern. In den meisten Runden geht es vor allem um die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. In Hamburg wird über einen neuen Haustarifvertrag für die Verkehrsbetriebe verhandelt. Nur in Bayern kann nicht gestreikt werden: Dort ist der Tarifvertrag nicht gekündigt.

"Fridays for Future" ruft zum "Klimastreik" auf

Die Umwelt-Bewegung "Fridays for Future" unterstützt die Warnstreik-Woche im ÖPNV. Für Freitag ruft sie erneut zu einem "Klimastreik" auf unter dem Motto: "Für gute Arbeit und klimafreundliche Mobilität". Im Norden sind dazu zahlreiche Demonstrationen geplant, unter anderem in Hamburg, Kiel, Flensburg, Lübeck, Rostock, Greifswald, Hannover, Hildesheim, Göttingen, Lüneburg, Braunschweig und Bremen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 28.02.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik Gewerkschaften Öffentlicher Nahverkehr