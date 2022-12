Stand: 27.12.2022 06:00 Uhr Norddeutscher Jahresrückblick 2022: Das Quiz

Was ist im Jahr 2022 in Norddeutschland los gewesen, was hat die Menschen hierzulande bewegt? Wissen Sie es noch? Machen Sie mit bei unserem Quiz des Jahres! Wir stellen Ihnen 22 knifflige Fragen zu großen und auch amüsanten Ereignissen. Außerdem finden Sie auf dieser Seite Jahresrückblicke aus dem Fernseh- und Hörfunkprogramm von NDR Info, eine Bildergalerie mit in diesem Jahr verstorbenen prominenten Persönlichkeiten.