Norddeutsche sehen Pistorius als besseren SPD-Kanzlerkandidat Stand: 21.11.2024 18:00 Uhr Der Niedersachse liegt vor dem Hamburger: Deutlich mehr Norddeutsche halten Verteidigungsminister Boris Pistorius für einen guten Kanzlerkandidaten der SPD - Olaf Scholz landet weit hinter ihm. In Norddeutschland sind beide Männer zudem beliebter als in ganz Deutschland. Das zeigt der ARD-DeutschlandTrend.

"In der Politik sollte man nie irgendetwas ausschließen. Das Einzige, was ich definitiv ausschließen kann, ist, dass ich noch Papst werde." Verteidigungsminister Boris Pistorius ließ noch am Montag auf einer Veranstaltung in Bayern seine zukünftige Rolle in der SPD offen. Und auch die repräsentative Umfrage von infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend lässt Raum für Diskussionen über den SPD-Kanzlerkandidaten für die kommende Bundestagswahl.

Wer wäre ein guter Kanzlerkandidat für die SPD? 68 Prozent der Norddeutschen antworten "Boris Pistorius". Nur gut jeder Vierte empfindet Olaf Scholz als guten Kandidaten für die SPD. Die Umfrage zeigt auch, dass beide Politiker im Norden besser bewertet werden als in ganz Deutschland.

Pistorius beliebtester Kanzlerkandidat

Als Kanzlerkandidat überzeugt Pistorius die Deutschen sogar eher als die teilweise bereits innerparteilich bestätigten Kandidaten anderer Parteien. Ihn halten deutschlandweit 60 Prozent für einen guten Kanzlerkandidaten, Friedrich Merz (CDU) halten 42 Prozent für einen guten Kandidaten seiner Partei. Die anderen Kandidaten liegen dahinter.

Scholz bisher nicht offiziell nominiert

Der Parteivorstand will in den kommenden Tagen über die Kandidatur entscheiden. Am 30. November soll der SPD-Kanzlerkandidat dann auf einer sogenannten Wahlsiegkonferenz seinen ersten großen Auftritt haben - und am 11. Januar 2025 vom SPD-Parteitag gewählt werden. Die SPD-Spitze hat wiederholt ihre Unterstützung für den Hamburger Scholz bekräftigt, eine offizielle Nominierung als Kanzlerkandidat ist noch nicht erfolgt.

Union führt bei Sonntagsfrage

Bei einer Wahl am kommenden Sonntag würden CDU/CSU stärkste Kraft werden, gefolgt von der AfD. SPD und FDP lägen deutlich schlechter als bei der letzten Bundestagswahl, die Grünen kämen zumindest in die Nähe ihres damaligen Ergebnisses. FDP und Linke würden an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, das BSW den Einzug in den Bundestag erstmals schaffen.

Wer soll die Regierung führen?

Nach dem Ampel-Aus wünschen sich derzeit etwa vier von zehn Wahlberechtigten in Deutschland eine Regierung unter der Führung der Union. 15 Prozent machen sich für eine erneut SPD-geführte Bundesregierung stark, 13 Prozent wollen die AfD in der Führungsrolle sehen. Sollte die Union aus der Neuwahl als Siegerin hervorgehen, spricht sich jeder Dritte für eine Koalition mit der SPD aus, nur 12 Prozent wünschen sich die FDP als Partner.

Weniger Sympathien für Grüne und FDP

Die generelle Offenheit, Grüne oder FDP zu wählen, hat gegenüber 2021 bundesweit abgenommen. Die Offenheit für die Union und die AfD hingegen zugenommen. So gibt nur noch jeder Dritte an, dass die Grünen grundsätzlich für ihn in Frage kommen. Vor der letzten Bundestagswahl gab noch jeder Zweite an, dass die Partei generell eine Wahloption sei. Für jeden Vierten kommt die AfD grundsätzlich als Partei in Frage - ein Plus von neun Prozentpunkten. Auch das erstmals antretende BSW kann sich jeder fünfte Befragte als Wahloption vorstellen.

So lief die Umfrage

Für den ARD-DeutschlandTrend im Auftrag der Tagesthemen und der Zeitung "Die Welt" hat infratest dimap zwischen dem 18. und 20. November 1.318 Menschen befragt. Dies erfolgte mit einer zufallsbasierten Telefonbefragung über Festnetz, Mobiltelefone und Online-Interviews. Für die Sonntagsfrage gilt: Die Ergebnisse sind auf ganze Prozentwerte gerundet, um falsche Erwartungen an die Präzision zu vermeiden. Aus statistischen Gründen wird keine Partei unter 3 Prozent in der Sonntagsfrage ausgewiesen.

