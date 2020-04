Norddeutsche Tennisprofis in der Corona-Krise

NDR Info - 08.04.2020 11:53 Uhr Autor/in: Pegelow, Lars

Preisgelder im Profi-Tennis bewegen sich mitunter in astronomischen Höhen. Doch Profis aus der zweiten Reihe halten sich gerade so über Wasser. In Corona-Zeiten ein echtes Problem.