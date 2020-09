Nord Stream 2: Schwesig besucht Sassnitz Sendung: NDR Info | 11.09.2020 | 16:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 18.09.2020

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hält weiterhin am Projekt Nord Stream 2 fest. Am Freitag war sie zu Gast in Sassnitz. Reporter Robert Schubert berichtet.